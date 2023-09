Kulturherbst in Kanning

Die St. Wolfgang Kirche in Kanning ist ein bedeutendes gotisches Baujuwel mit Ursprüngen schon um das Jahr 800 und einer bewegten Geschichte. 1999 wurde der Förderverein St. Wolfgang Kanning mit dem Ziel der Kirchenrenovierung gegründet. Nun aber geht es der Kulturwerkstatt Kanning mit Bürgermeister Karl Huber und Dechant Rupert Grill an der Spitze auch um nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten und kulturelle Veranstaltungen verschiedener Art. Von 7. September bis 7. Oktober wird die frei zugängliche Ausstellung „Apfel – Ahorn – Avocado“ einen interessanten und aktuellen Blick auf „Bäume und Menschen im Spannungsfeld von Klimakrise und Nachhaltigkeit“ werfen. Dazu passend zeigt man am 22. September, 19.30 Uhr, den Dokumentarfilm „Generation Change – Wer rettet die Welt?“ mit anschließender Diskussion. Verzweifelt angesichts der Trägheit der Politik gegenüber der Klimakrise macht sich die österreichische Aktivistin Sarah auf eine spektakuläre Zugreise quer durch Europa und sucht Menschen mit echten Lösungen. Ein Rail-Movie also zwischen Krise und Hoffnung, zwischen Problem und Lösung!

Vortrag von Thomas Geierspichler

Auf einen einzigartigen Motivationsvortrag zum Thema „Alles ist möglich dem, der glaubt! – Sport als Überwindung geistiger und körperlicher Barrieren“ von Österreichs unbestritten erfolgreichstem Paralympics-Sportler, Olympiasieger und mehrfachem Welt- und Europameister Thomas Geierspichler dürfen sich Besucher am 7. September schon freuen. Der Weltrekordhalter im Rennrollstuhl hat erreicht, was vielen Menschen unerreichbar erscheint, dahinter steht die Kraft der Motivation. Wie man diese jeden Tag aufs Neue findet und voll aktiviert, vermittelt er allen, die den Weg zu den Zielen ihres Lebens mit seinen Vorträgen erfolgreich mitgehen wollen. Den Sektor Musik bedient die Gruppe „Idemo“ im Rahmen ihres Konzerts „Pannonian Farewell“ mit neuer burgenländischer Volksmusik am 7. Oktober, 19.30 Uhr. Ihr Programm beschäftigt sich mit Auswandern, Flucht, Abschied und Sehnsucht, also mit Themen, die seit jeher und bis heute dort auf unterschiedlichsten Ebenen große Relevanz haben. In ihren facettenreichen Liedern bezieht „Idemo“ auch Musik und Sprache unterschiedlicher Volksgruppen mit ein. Die Musiker sind Magdalena Pfaffeneder (Klavier, Geige, Gesang), Julia Prötsch (Percussion, Klavier, Gesang), Philipp Zach (Harmonika, Gesang) und Nikola Zeichmann (Kontrabass, Gesang). Karten für die Veranstaltungen können am Gemeindeamt Ernsthofen zum Vorverkaufspreis reserviert werden: 07435/8450-14.