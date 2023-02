Abstrahierte Kreuzwegbilder in der Stiftskirche Melk

Manchmal bringt ein Kunstschaffender sein Herz und seine Seele derart in ein Kunstwerk ein, dass der Betrachtende diese Hingabe spüren kann und ihn das Werk zutiefst berührt. Die Bilderserie „Kreuzweg“ der aus St. Valentin stammenden Künstlerin Evelyn Grill ist solch ein Kunstwerk.

Es besteht aus 14 großformatigen Siebdrucken, die in einzelnen Stationen den Leidensweg Christi aussagekräftig interpretieren. Von jedem einzelnen der farbintensiven Drucke geht eine universelle Kraft aus, die beim Betrachten eine Art geheimnisvolle Ergebenheit verströmen. Die imponierende Auslegung der einzelnen Stationen bietet viel Stoff für Diskussionen. „Dem Betrachter selbst eine neue Sichtweise der althergebrachten Thematik zu ermöglichen, in der abstrakten, nicht an einer gegenständlichen und immer wieder gesehenen Bildwelt nach seinem eigenen Leid und Kreuz oder dem Ausweg daraus zu suchen, war meine Intention“, beschreibt die Künstlerin ihre Intention. „Es soll eine Befreiung von den bildhaften, schon verinnerlichten Darstellungen Jesu stattfinden, die vielmehr das persönliche Bild, die eigene Beziehung zur Thematik zulässt“, sagt Grill.

Ab Aschermittwoch ist die monumentale Kreuzweginterpretation in der Stiftskirche Melk im Rahmen der Stiftsbesichtigung oder bei liturgischen Feiern zu sehen.

