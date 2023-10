Ausstellung „Hierzulande“ in der Galerie Schloss Parz

„In den letzten Jahren hat sich die Malerei von Leopold Kogler in verschiedener Hinsicht merklich zu transformieren begonnen. Dabei ist das Thema Landschaft in spezifischer Weise besonders offenkundig geworden, ebenso formal-gestalterische Grundparameter des Bildnerischen, etwa zum Phänomen von Bild und Unschärfe“, formuliert der Kuratur der Neuen Galerie Graz, Roman Grabner, bei der Eröffnung der Ausstellung in der Galerie. Unter dem Titel „Hierzulande“ entstanden seit Anfang 2020 neue, umfangreiche Werkserien verschiedenen Formats, welche den in den letzten Jahren beschrittenen Weg seiner Malerei weiter akzentuieren und verdichten.

Die Farben Gelb, Grün und Blau spielen hier eine essenzielle Rolle, damit verbunden ihre symbolischen Bedeutungen und die daraus resultierenden semantischen Interpretationsfelder von Natur. Formal dominiert die horizontale Perspektive mit einer Reihe von aussagekräftigen Horizonten. Blau und Grün verkehren sich in Erde und Himmel und evozieren eine quasi negative Bildperspektive, in der die Schnittstellen von Himmel und Erde zu einem endlosen Horizont verrinnen. In ihrer bildnerischen Atmosphäre, in der Tendenz der Auflösung des Horizontalen und in der Farblichtreflexion erinnern sie an Abend- und Morgenstimmungen.

Weiterhin ist die vom Menschen weitgehend unberührte Natur das zentrale Thema Leopold Koglers, der sich seit mehr als vier Jahrzehnten als Maler mit Motiven wie Vegetation, Nachthimmel, Horizonte, Wasser und Wolkenformationen auseinandersetzt. Dabei strebt er jedoch nicht die möglichst genaue Abbildung dieser Motive an, sondern deren freie bildnerische Formulierung im autonomen Malprozess.