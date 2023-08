Sie wohnt im ehemaligen „Wirtshaus an der Freythofmauer“ – erstmals erwähnt 1541 als Lehen des Stiftes Tegernsee –, das später unter „Taverne zum Stern“ als Einkehrgasthaus bekannt war. Heute verbirgt dieser geschichtsträchtige Vierkanter neben der Kirche von Strengberg ein Atelier und die Dauerausstellung „Kunst im Keller“ mit Galerie (einst Schuppen), und zudem dienen die stilvoll gehaltenen und renovierten historischen Räume der Künstlerin Ulli Alena auch als Wohnstätte. Kreativität liegt ihr im Blut, hat sie sich doch schon in Kindertagen in der Feinmechanikerwerkstätte ihres Vaters betätigt. Später gelten dann ihre Kellerfeste als legendär. Die Malerei, ob nun Aquarell, Acryl oder Mischtechnik, betreibt sie seit 1997. „Ich experimentiere gerne mit Farben und bringe dadurch meine Gefühle zum Ausdruck. Durch Einarbeiten von Granulaten, Sand oder Papier sowie durch den mehrschichtigen Farbauftrag entstehen spannende Farbstrukturen, die Leuchtkraft vermitteln und Flächen sehr lebendig erscheinen lassen“, stellt die pensionierte Lehrerin zu ihrem vielseitigen Schaffen fest. Ihre Bilder sind nicht betitelt, sie sollen aber allesamt Licht, Farbe und Freude in das Leben des Betrachters bringen. Alena arbeitet mit Händen, Spachtel und Schwämmen. Ihr Werk zeichnet sich durch besonderen Ideenreichtum aus, was sich auch in ihren edlen Schmuckkreationen aus Horn, Süßwasserperlen oder Halbedelsteinen zeigt; so entstehen Ketten, Armbänder, Trachtenschmuck und Anhänger – aus Bambuskrolle, Aachaten oder Lavastein, kombiniert mit nickelfreien Teilen.

Ulli Alenas Schmuckkreationen zeigen Farbenpracht und Qualität. Foto: NÖN, Penz

Helfen mit Kunst

Als Diplompädagogin hat sie das Projekt „Kunst in Bewegung“ initiiert, wobei Schüler mit den Einwohnern eines Seniorenheimes arbeiteten. Gerne ist sie auch bereit, im privaten Rahmen auf Wunsch Workshops zu unterschiedlichen Kunstbereichen (Experimentieren mit Farben) zu geben. Neben Heimatverbundenheit beweist Ulli Alena stets auch ihre soziale Ader. Sie ist seit sieben Jahren Zonenleiterin beim Damen-Lions-Club Mostviertel und auch Multi-District-Beauftragte für den Jugend-Award, der österreichweit für Nachhaltigkeitsprojekte von 15- bis 18-Jährigen gedacht ist. In der Region aber betreut sie schon lange den Friedensplakat-Wettbewerb für die Mittelschulen. Seit 2007 besteht bei den Blindenmarkter Herbsttagen die Initiative „Helfen mit Kunst“, die ganz im Sinne von Ulli Alena alljährlich auch von den Lions-Damen unterstützt wird. Benachteiligten Menschen und einkommensschwachen Familien soll ein kostenloser Besuch der Festspiele ermöglicht werden, wie ja durch diverse Lions-Aktivitäten stets Bedürftige in der Region unterstützt werden. Im Rahmen des Programms „Progressive Melvin Jones Fellowship“ wurde Alena für ihre großen Verdienste sogar mit einem Diamanten ausgezeichnet.

Kontakt (für Kurse oder Galeriebesuche): 0664-5438606 u.alena@aon.at