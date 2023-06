Verein ent zeigt Ausstellung „SCHAUZWEI“

Der Verein ent - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur im ländlichen Raum - feierte mit der Vernissage zur Ausstellung „SCHAUZWEI“ sein einjähriges Bestehen. Die Ausstellung ist täglich bis 22 Uhr geöffnet. Bei der Vernissage sprach Jakob Dietrich (memphis, qujochÖ, LINZ FMR) über die Ausstellung und Werke. Die Künstler enthüllten weitere Details über ihre Arbeiten, darunter Informationen über die Entstehungsgeschichte und den Bezug zur Stadt Haag. Das Linzer Duo „Bibi Finster“ rundete den sommerlichen Abend mit elektronischen Beats, E-Bass, viel Emotion und einer mitreißenden Performance ab.

Kulturwerkstatt als Kleidergeschäft

Die bildende Künstlerin, Schriftstellerin und AktivistinLisa Bolyosverwandelte die Front der Kunst- und Kulturwerkstatt kurzerhand in ein Kleidergeschäft für „Mode für die bewusste Frau*.... die das Patriachat satt hat!“. Die mit Slogans bestickten und bedruckten Kleider, die sich mit feministischen Botschaften an die Haagerinnen und Haager wenden, können auch nach der Ausstellung erworben werden. Lorenzo Innantuonihat sich intensiv mit der Nutzung des öffentlichen Raums in Haag auseinandergesetzt. Im Gegensatz zu großen Städten wird öffentlicher Raum in kleineren Gemeinden anders wahrgenommen und genutzt. Seine Arbeit „Gradation of the privat“ greift diese Thematik auf und lädt die Betrachter dazu ein, die Unterschiede selbst zu entdecken.

Ausstellung per Smartphone erkunden

Wie auch bei den ersten beiden Ausstellungen im Vorjahr gibt es auch bei der SCHAUZWEI etwas zu lauschen. „Whispers of Fluidity“heißt die Soundinstallation vonEvamaria Müller, die mit Tönen aus österreichischen Gewässern arbeitet. Miguel Rangil und Till Schönwetter entführen mit der Arbeit „How to walk a space [today]“ in kleine Gassen und Zwischenräume von Haag. Diese können die Besucher mit dem Smartphone rund um die Uhr selbst erkunden. Weitere Informationen zur Ausstellung: www.verein-ent.at/schauzwei