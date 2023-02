Werke von Wolfsbacherin Gabi Mitterer bei Ausstellung im DOK NÖ

Geometrische Fragestellungen und die Umsetzung digitaler Oberflächen durch das alte Medium Malerei sind zentrale Themen in den Arbeiten von Gabi Mitterer. Ihre Arbeiten bestechen mit exquisiten Farbtönen, strahlen Wärme und Kühle aus und führen in oftmals paradoxe Scheinformen.

In der Ausstellung „Insieme“ gestaltete die Wolfsbacherin drei Räume im DOK Niederösterreich, wobei jeder davon mit einer bestimmten Werkgruppe bestückt wird. In einem Raum zeigt sie ihre Arbeiten „Storage_G“ und „Storage_H“. Im ersten Werkblock thematisiert sie Aspekte des Lagerns, Sortierens, aber auch Präsentierens. Im zweiten Raum werden steinförmige Löcher gezeigt. Was die Künstlerin hier präsentiert, sind Orte in Ruhe und sie suggerieren Licht und Schatten. In den beiden anderen Räumen zeigt sie bemalte Leinwände, wobei hier das konstruktive Element im Vordergrund steht. In diesen Arbeiten findet die Dekonstruktion ihre Fortsetzung. Die abgerundeten Leinwandstreifen, die sich hier neu zusammenfügen, hängen von der Wand und greifen in den Raum ein. Ein Wandstreifen etwa geht von der Wandfarbe in die Bodenfarbe über. Die Arbeiten von Gabi Mitterer lassen ihre intensive Auseinandersetzung mit Farbe und Form spüren.

