Wolfsbach: Reginas Kerzenkunst

Schon im Kindesalter hat die gebürtige Haagerin Regina Schaumdögl die Liebe zu verschiedensten Schriftbildern und zur kreativen Gestaltung im Allgemeinen entdeckt. Das zeigte sich in frühen Jahren, indem sie Bucheinbände kunstvoll gestaltete und diese Bücher dann auch gleich mit Sprüchen vollgeschrieben hat, was zu einer umfangreichen Sammlung von Sprüchen führte, die sie heute mitunter auch abwandelt. „Schmuckzeilen in Zierschriften und verschiedenen Farben wurden mit Manner-Schnitten belohnt, das hat mich zusätzlich motiviert“, blickt die medizinisch-technische Fachkraft auf ihr Volksschulalter zurück.

„Nun gestalte ich Kerzen – zumeist auf Auftrag und Wunsch – für Anlässe aller Art.“ Regina Schaumdögl

Später entwickelte sich daraus die Idee, diese künstlerische Arbeit an den Kerzen zu probieren, indem sie ihre Exponate vorerst einmal als persönliche Geschenke an Freunde und Verwandte weitergab. Aufgrund vermehrter An- und Nachfragen kam es dann zum Entschluss, diese Tätigkeit als Handwerk auszuüben. „Nun gestalte ich Kerzen – zumeist auf Auftrag und Wunsch – für Anlässe aller Art. Die Motive können in einem Fotoalbum ausgewählt, ihre Werke in dem reichlich bestückten Ausstellungsraum im Bachlerboden nach Absprache besichtigt werden.“

Dort findet man Kerzen in den verschiedensten Größen, Formen und Farben – für jeden Anlass eben: Ob Geburt, Taufe, Firmung, Hochzeit, Jubiläum, bis hin zum Begräbnis, selbst Stammbäume werden angefertigt, Regina gestaltet sogar Bilder mit Namensbedeutung, was gerade bei Täuflingen oft erwünscht ist, und obendrein Taufbücher und Kerzen für den Festtisch.

„Dabei arbeite ich mit einem Brennstab und versehe so die Gegenstände mit Schrift und Zierelementen.“

„Ich arbeite mit Wachsstreifen, die ich vom Blattwachs mit Lineal und Stanley-Messer abschneide. Von Hand wird dann jeder Buchstabe auf der Kerze ‚geschrieben‘, die Ornamente werden mit Blattwachs gestaltet“, erklärt Regina Schaumdögl. Nach Fertigstellung werden die Kerzen noch mit einer Schutzschicht überzogen, wodurch die Blattwachsstreifen noch besser mit der Kerze verbunden und fixiert werden. Außerdem erhält die Kerze dadurch einen feinen Glanz. Für den Transport wird die Kerze mit Seidenpapier umwickelt und dadurch geschützt, auch sollten zu warme Temperaturen vermieden werden, da sich die Wachsstreifen sonst leicht verformen können.

„Ich bin immer gerne auf verschiedenen Märkten vertreten, insbesondere in der vorweihnachtlichen Zeit, was aber derzeit leider schwierig ist“

Vor einiger Zeit hat Regina zusätzlich den Werkstoff Holz für sich entdeckt, sie kreiert also auch Holz-Deko für den Garten und zu den verschiedensten Anlässen. „Dabei arbeite ich mit einem Brennstab und versehe so die Gegenstände mit Schrift und Zierelementen.“ Daher finden sich in ihrem Schauraum auch viele Dekor-Gegenstände und individuell beschriftete Geschenke aus Holz. Und braucht man einfach für jemanden ein „Dankeschön“, so ist man bei Regina Schaumdögl in jedem Fall richtig! „Ich bin immer gerne auf verschiedenen Märkten vertreten, insbesondere in der vorweihnachtlichen Zeit, was aber derzeit leider schwierig ist“, schildert Regina Schaumdögl ihre aktuell schwierige Situation.

Die kunstvollen Exponate sind aber auch im neuen Marktladen M&Ms in Seiten-stetten, bei Nah&Frisch in Wolfsbach und im Beerenstadl in Haag käuflich erwerbbar.