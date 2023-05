Pinnersdorf verteidigte den Titel

Am vergangenen Samstag wurde bereits zum zweiten Mal der Kuppelcup der FF Brunnhof ausgetragen. 23 Bewerbsgruppen aus Ober- und Niederösterreich folgten der Einladung nach Brunnhof. Nach den Grunddurchgängen lieferten sich die Mannschaften ein spannendes K.o.-Duell. Am Schluss setzte sich die Bewerbsgruppe Pinnersdorf 1 vor Rutzing und Kleinraming 4 als Sieger durch und konnte somit den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Die FF Pinnersdorf stellte mit ihrer Zeit von 17,95 Sekunden auch einen neuen Hallenrekord auf. Bis in die späten Abendstunden wurden dann noch die Erfolge der Mannschaften gefeiert.

Am Sonntag folgten dann zahlreiche Gäste und Kameraden der umliegenden Feuerwehren der Einladung zur Floriani-Messe und zum Frühschoppen. Die Floriani-Messe wurde von Pater Georg zelebriert und im Anschluss sorgte der Musikverein Haidershofen für die musikalische Umrahmung und gute Stimmung beim Fest. Bürgermeister Michael Strasser und Vizebürgermeisterin Monika Fürst nahmen auch einige Ehrungen vor. So ging die Gemeinde-Verdienstmedaille in Bronze an Lukas Andraschek und Matthias Aistleitner, jene in Silber an Thomas Brandstetter und Thomas Gölzner sowie jene in Gold an Günther Schlöglhofer und Richard Gölzner.

Ein besonderes Highlight des Tages war die Segnung des Tanklöschfahrzeuges, das im letzten Jahr gebraucht als Ersatz für das noch im Dienst stehende TLF angeschafft wurde.

Die Segnung des neuen Tanklöschfahrzeuges war einer der Höhepunkte des vergangenen Wochenendes. Fotos: Gölzner Foto: Gölzner

Bürgermeister Michael Strasser (rechts) und Vizebürgermeisterin Monika Fürsten überreichten die Gemeinde-Verdienstmedaillen. Foto: Gölzner, Reinhard G.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.