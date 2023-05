Stadtgemeinde Haag verkauft altes Feuerwehrhaus auf willhaben

Die Stadtgemeinde Haag errichtet derzeit ein neues Sicherheitszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz, das Ende nächsten Jahres in Betrieb gehen wird. Für das alte Feuerwehrhaus in der Erholungsheimstraße hat man dann keine Verwendung mehr, weshalb der Gemeinderat entschieden hat, einen Makler mit dem Verkauf zu beauftragen. Und dieser wählte eine eher ungewöhnliche Methode, denn das Feuerwehrhaus ist auf dem Online-Marktplatz willhaben um 450.000 Euro ausgeschrieben.

„Das Objekt befindet sich sicherlich in einer der besten und nachgefragtesten Lagen von Haag. Eurospar, Kindergarten, Volks- und Mittelschule, Ärzte, Apotheke sowie Gasthäuser, Gemeinde und Kirche befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind fußläufig erreichbar. Trotz seiner Zentrumslage befindet sich dieses Objekt fernab vom Verkehrslärm und in den oberen Geschoßen genießen sie zusätzlich eine atemberaubende Aussichtslage“, wird das Objekt angepriesen. Einige Angebote seien auch bereits eingelangt, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr.

Mehrere Angebote sind bereits eingelangt

Den Weg, das FF-Haus auf willhaben zu verkaufen, habe man deshalb gewählt, „um die größtmögliche Streuung und die größtmögliche Zielgruppe zu erreichen“, verrät der Stadtchef. Er räumt aber auch ein, dass man sich genau ansehen werde, was die potenziellen Käufer mit der Immobilie planen. „Es bekommt nicht automatisch der den Zuschlag, der den höchsten Preis bietet. Auch das Konzept wird entscheidend sein“, betont Michlmayr. Es soll kein Wohnblock entstehen, sondern ein Gebäude, das ins Gefüge der Nachbarschaft passt.

Der Kaufprozess soll heuer noch abgeschlossen werden. Das Haus wird noch bis Ende 2024 von der Feuerwehr Stadt Haag benützt und danach in geräumtem Zustand an den neuen Eigentümer übergeben. Die Einnahmen aus dem Verkauf fließen in das neue Sicherheitszentrum.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.