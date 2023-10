Ennsdorf erweitert Kinderbetreuungsangebot

„Ab dem 9. Oktober wird die Frühaufsicht in der Volksschule von 6:40 bis 7:45 Uhr angeboten. Dann werden die Kinder in die Klasse zum Unterricht entlassen“, verkündet die geschäftsführende Gemeinderätin Birgit Wallner Änderungen in der Ennsdorfer Kinderbetreuung. Bisher startete diese Aufsicht nämlich erst um 7 Uhr.

Mit der ungewöhnlichen Beginnzeit von 6:40 Uhr nimmt man auf den Bedarf der Eltern und die Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel Rücksicht, damit Eltern, die um 6:54 Uhr mit dem Zug Richtung Linz oder um 7:10 Uhr in Richtung St. Valentin fahren, diesen auch ohne Probleme erreichen können.

„Mir ist neben einer lückenlosen Kinderbetreuungsmöglichkeit für jedes Kind auch wichtig, dass der öffentliche Verkehr benützt werden kann. Daher wurde jetzt auch bei der Änderung der Öffnungszeiten unserer Frühaufsicht darauf geachtet,“ betont Wallner. Anmeldungen sind jederzeit bei Betreuerin Petra Ginner in der Volksschule möglich.