Haager Sporthalle wurde zum Paradies für 200 Gamer

Strahlender Sonnenschein den ganzen Tag und Temperaturen um und über 30 Grad. Ein traumhaftes Sommerwochenende, von dem die rund 200 Teilnehmer der LAN-Party in der Haager Sporthalle aber nicht viel mitbekommen haben. „Die Halle wird komplett abgedunkelt, um Spiegelungen auf den Bildschirmen zu verhindern“, erklärt Johann Lindorfer. Er ist Obmann des Vereins Haag-networX, der das Event seit 19 Jahren veranstaltet.

Begonnen hat die Veranstaltung ganz klein in der Verwandtschaft des heute 53-Jährigen. „Der Grund, dass man gemeinsam an einem Platz gespielt hat, war ursprünglich der, das schlechte Internet wettzumachen. Das ist heute nicht mehr notwendig“, betont Lindorfer. Als die Internetverbindungen in den Haushalten besser wurden, schwand auch das Interesse an Lan-Partys. Allerdings nur kurzfristig. „Zu uns kommen jetzt viele, die gar nicht an den Turnieren teilnehmen wollen, sondern nur Spaß an der Sache haben und an einem Treffen mit Gleichgesinnten interessiert sind“, erzählt Lindorfer. Hohe Preisgelder wie bei anderen Turnieren gibt es in Haag nicht, sondern nur Sachpreise. „Preisgeld zieht Gäste an, die wir nicht haben wollen“, stellt er klar.

Manche spielen von Freitag bis Sonntag durch

Der Großteil der Gamer, die nach Haag kommen, ist im Alter von Mitte 20 bis Mitte 30. Der Anteil der Frauen ist im Steigen. Die meisten kommen mit ihrem eigenen Gaming-Sessel, einige auch mit Schlafsack oder Matte, denn in einem weiteren Saal gibt es auch die Möglichkeit zu übernachten. „Manche schlafen aber auch am Computer ein“, weiß Lindorfer. Andere spielen auch von Freitag bis Sonntag durch. „Manchen muss man wirklich den Strom trennen, sonst hören sie nicht auf“, schmunzelt Lindorfer. Gespielt wird alles von eins gegen eins bis sechs gegen sechs, der Schwerpunkt liegt auf Shooter- und Strategiespielen.

Der Großteil der Gamer, die nach Haag kommen, ist im Alter von Mitte 20 bis Mitte 30. Foto: Haag-networX, Ray_Kun

Damit diese Veranstaltung überhaupt über die Bühne gehen kann, sind umfangreiche Vorarbeiten notwendig. So müssen tausend Meter Stromkabel und tausend Meter Datenkabel verlegt werden. Die maximale Anschlussleistung beträgt 78.000 Watt.