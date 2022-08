Haager Pflüger holten den Sieg

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Am Sonntag ging am Betrieb der Familie Bauer in Viendorf (Bezirk Hollabrunn) der Landesentscheid Pflügen der Landjugend Niederösterreich über die Bühne. In Zusammenarbeit mit der Landjugend Göllersdorf wurde ein perfekter Wettbewerb für die Pflüger in den Kategorien Volldrehpflug, Serienpflug sowie Beetpflug auf die Beine gestellt.

Die engagierten Wettbewerbspflüger waren bereits seit Freitag in Viendorf, um sich bestmöglich auf den Wettbewerb einzustellen. Die richtige Abstimmung zwischen Pflug und Boden musste erst gefunden werden. Doch der Einsatz zahlte sich aus und so konnten die Teilnehmer den zahlreichen Zuschauern in Viendorf am Wettbewerbstag eine tolle Darbietung liefern.

WM-Teilnehmer Leopold Aichberger (Mitte) war nur außer Konkurrenz am Start. Foto: LJ

In der Kategorie Volldrehpflüger siegte Jakob Metz aus dem Bezirk LJ Haag. Florian Baumgartner, ebenfalls LJ Bezirk Haag, konnte sich in der Kategorie Serienpflug den Sieg sichern. Außer Konkurrenz pflügte Leopold Aichberger aus dem LJ-Bezirk Haag mit. Sein großer Auftritt steht bei der Pflügerweltmeisterschaft im September in Irland an. Er ist der Vertreter Österreichs in der Kategorie „Drehpflug Spezial“ und kämpft dort um den Weltmeistertitel.

