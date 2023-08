Die besten Pflüger werden in Haidershofen ermittelt

Am Freitag, 11., und Sonntag, 13. August, findet in Vestenthal das Megaevent des Sommers statt. Die Landjugend Haidershofen und die Landjugend Bezirk Haag veranstalten am Freitag ab 21 Uhr die „After-Stroh-Party“. Für Partystimmung sorgt DJ Feybl, davor um 18.30 Uhr wird der 4er-Cup der Landjugend durchgeführt. Am Sonntag folgt dann der Landesentscheid im Pflügen. Beide Events werden am Gelände von Johann Fürst in Vestenthal 131 veranstaltet.

Die „After-Stroh-Party" findet so wie das Landespflügen am Gelände von Johann Fürst in Vestenthal statt. Foto: Landjugend

„Danke an Johann Fürst, dass wir auf seinem Gelände die Landjugend-Party und das Landespflügen austragen dürfen. Für das Megaevent sind rund hundert Helfer der Landjugend eingeteilt. Am Sonntag sind weitere 40 Personen aktiv bei der Modenschau. Wir haben viele junge interessierte Pflüger und wollen mit dem Landesentscheid unseren Pflügernachwuchs für diese interessante Tradition begeistern“, freut sich Landjugendleiterin Romana Losbichler schon auf das Event.

Die angereisten Pflüger werden bereits am Samstag ihr Pflügertraining in Behamberg am Gelände der Firma Johann Reitbauer absolvieren. Am Tag drauf geht es dann zum Bewerb nach Vestenthal. „Es ist für uns eine große Ehre, dass wir den Landesentscheid in Vestenthal haben. Die besten Pflüger aus ganz Niederösterreich kommen zu uns. Aktuell haben sich 14 Pflüger angemeldet, darunter auch Leopold Aichberger aus Haag, der bereits zweimal bei einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat“, berichtet Romana Losbichler. Die Highlights am Sonntag werden die Pflügerparade, die Modenschau und natürlich die Siegerehrung sein.

Auch der Haidershofner Bürgermeister Michael Strasser ist stolz auf die Organisatoren des Events. „Die Landjugend Haidershofen hat in den letzten Jahren gezeigt, wie aktiv sie ist. Es freut uns daher sehr, dass sie gemeinsam mit dem Bezirk Haag den Zuschlag für den Landesentscheid bekommen hat. Bereits am Freitag bei der After-Stroh-Party werden sie zeigen, wie man Feste feiert und beim Landesentscheid am Sonntag ist nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, sondern man kann sich von den besten Pflügern aus Niederösterreich beeindrucken lassen. Wir freuen uns schon auf einen zahlreichen Besuch und wünschen der Landjugend viel Erfolg“, betont der Ortschef.