Viele Musiktalente in Kleinregion Mostviertel Ursprung

Niederösterreichs Musikschulwesen zeigte in der vergangenen Woche, dass es auch in dieser herausfordernden Zeit zurecht an der Spitze Österreichs liegt. Beim diesjährigen NÖ Landeswettbewerb von „prima la musica“, dem größten Jugendmusikwettbewerb Österreichs, wurden 135 Musikschüler – davon 49 Solobeiträge und 18 Ensembles – für ihre beeindruckenden Leistungen von der Jury mit Weiterleitungen zum renommierten Bundeswettbewerb belohnt, der von 20. bis 31. Mai in Feldkirch in Vorarlberg stattfindet. In der Wertungskategorie PLUS für Schüler, die ein Studium oder einen künstlerischen Beruf anstreben, wurden zudem 14 Landessieger gekürt.

Hervorragend abgeschnitten haben dabei auch die Vertreter der Musikschulen der Kleinregion Mostviertel Ursprung. So begeisterten sieben Schüler der Musikschule Oberes Mostviertel mit ihrem musikalischen Talent. Allen voran die 13-jährige Carina Krieger aus Strengberg, die am Hackbrett den ersten Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb erspielte. „Carina gelang es schon vor zwei Jahren, sich für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren. Leider wurde dieser damals wegen Covid abgesagt“, erzählt Musikschuldirektor Markus Schmidbauer und drückt der Musikschülerin für den heurigen Bundeswettbewerb ganz fest die Daumen.

Der neunjährige Strengberger Gitarrist Lorenz Sindhuber sicherte sich den ersten Preis mit Auszeichnung. Gloria Obermaier, die ebenfalls aus Strengberg kommt, erreichte am Klavier den ersten Preis. Die Gitarristinnen Selina Grafetsberger (10) und Leonie Wahl (11) aus Strengberg wurden ebenso wie die Haager Violoncellistin Hannah Maria Kreismayr (18) mit dem zweiten Preis bedacht. Die zehnjährige Annika Brandstetter aus Haag erspielte auf ihrer Gitarre den dritten Preis.

Schwödiauer Landessieger am Akkordeon

Zu glänzen wussten auch die Talente der Musikschule Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen. Klara Kühleitner, Katharina Auinger und Elena Steiner traten in der Wertung „Solo Gesang“ an und wurden mit einem 1. Preis ausgezeichnet. Die Musikschule stellte mit Jakob Schwödiauer (Klasse Roman Prüller) auch einen Landessieger. Er erreichte in der Solowertung für Akkordeon „Gold mit ausgezeichnetem Erfolg“. Das Ensemble 4Brass – bestehend aus David Schreiner, Miriam Leitner, Nicolas Fichtinger und Manuel Kleeberger unter der Leitung von Josef Fröschl – stellte sich der Jury in der Wertung „Kammermusik für Blechbläser“. Das Quartett erreichte einen 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb.

