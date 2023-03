Beste Moste werden in Wolfsbach verkostet

Nachdem in den Gemeinden des Landjugendbezirkes St. Peter/Au – es sind dies Aschbach, Biberbach, Ertl, Kürnberg, St. Johann, St. Peter/Au, Seitenstetten, Weistrach und Wolfsbach – die örtlichen Ausscheidungen im Rahmen von Verkostungen durchgeführt worden und abgeschlossen sind, wird nun am 1. April noch zur Bezirksmostkost in den Bauhof nach Wolfsbach geladen.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist fre. Für Unterhaltung sorgt die „Stockerkogler Tanzlmusi“. Ab 22 Uhr startet die Aftershowparty mit Mixbar, Special Drinks und Mostschank.

