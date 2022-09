Projektmarathon erfolgreich: LJ Weistrach baute Spielhaus

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ein Spielhaus für den Garten der Weistracher Volksschule zu bauen, das auch öffentlich genutzt werden kann, das war die Aufgabe, die Bürgermeister Erwin Pittersberger der Weistracher Landjugend beim Projektmarathon stellte. Sollte noch genug Zeit übrig sein, so sollten noch ein Fahnenmast für das Spielhaus sowie Sitzgelegenheiten für den Spielplatz geschaffen werden. Sollte die Landjugend auch diese Aufgabe erfüllt haben, wurde ihr noch aufgetragen, Obstbäume nach Abklärung mit den Besitzern mit einem gelben Band zu kennzeichnen. Die Früchte dieser Bäume stehen dann für die Bevölkerung frei zur Verfügung.

Handwerksgeschick war bei der an die Landjugend gestellten Aufgabe gefragt. So wurde geschnitten, gehobelt und geschraubt, was das Zeug hielt. Foto: Landjugend

Die Landjugendmitglieder teilten sich in einem ersten Schritt in Gruppen auf und gaben sich die kreativen Namen Medienfüchse, Küchenkatzen, Kreativmäuse, Holzwürmer, Ingenieurhasen, Fahrzeugstiere und Handwerksbären. Nach der Planung erfolgte rasch die Umsetzung des Spielhauses. Die Handwerksbären stellten ihre Fähigkeiten unter Beweis und schnitten, hobelten, schliffen und schraubten, was das Zeug hielt. Der Grundbau des Hauses konnte in der Nacht auf Samstag noch fertiggestellt werden, das Dach, das sogar mit Teerpappe abgedichtet wurde, folgte am Samstag. Währenddessen wurde auch das Fundament für das Spielhaus angelegt, wo gebaggert, Steine zugeschnitten und Beton gemischt wurde. Zusätzlich pflanzte die Landjugend auch noch Beerensträucher, von denen die Volksschulkinder künftig naschen können. Auch die Zusatzaufgaben erledigte man mit Bravour, Kein Wunder also, dass es beim feierlichen Durchschneiden des Absperrbandes müde, aber glückliche Gesichter gab.

