Tag der Entscheidung für umstrittenes Projekt in Ennsdorf

Werbung

Am Donnerstag stimmt der Landtag über die Verkehrsanbindung der neuen Mauthausner Donaubrücke ab. Die mit aller Kraft gegen die vom Land geplante Trasse ankämpfende „Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassing“ hat im Vorfeld jedem Landtagsabgeordneten eine E-Mail geschickt, in der die Kritikpunkte und vermeintlichen Fehlplanungen in 13 konkreten Punkten aufgelistet werden.

Landeshauptfraustellvertreter Franz Schnabl hatte bereits beim Ennsdorfer 140-Jahr-Jubiläum angekündigt, dass die SPÖ dagegen stimmen werde. „Nach der SPÖ werden uns auch die Grünen unterstützen“, erklärt Bürgerplattform-Sprecher Herbert Pühringer, der auch noch auf die Mithilfe der FPÖ hofft.

Herbert Pühringer hofft auf Unterstützung von SPÖ, Grünen und FPÖ. Foto: Vogl

In dem Schreiben an die Abgeordneten lässt die Bürgerplattform jedenfalls kein gutes Haar an der geplanten Variante 12, für die viereinhalb Hektar Auwald gerodet werden müssten. „Niemand braucht zwei Donaubrücken innerhalb von 0,7 Stromkilometern“, stellt die Bürgerplattform klar. Entgegen der ursprünglichen Zielsetzung des früheren Landtagsbeschlusses würden nun große Wirtschaftsräume in NÖ nicht mehr an die Brücke angebunden. „Die Erneuerung der Bestandsbrücke, ohnehin die zweitbeste Variante, mit der Nutzung aller bestehenden Verkehrswege wäre nach Ablehnung der Varianten 1 bis 11 die beste und billigste Variante“, betonen die Ennsdorfer. Sie sind auch der Meinung, dass das Land OÖ das Land NÖ über den Tisch ziehe. „De facto wird die zweite Donauquerung gebraucht, um sich in Oberösterreich die Ostumfahrung von Linz zu ersparen“, erklärt Pühringer. Die geplante Trasse 12 ist für ihn „Verschwendung von Steuergeld für die teuerste aller Varianten mit dem wenigsten Nutzen für NÖ“.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.