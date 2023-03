Informationsaustausch beim Bäuerinnen-Brunch

Die Idee dahinter ist, sich in gemütlicher Atmosphäre beim Brunchen zu treffen, Informationen auszutauschen und sich bei einem Vortrag weiterbilden zu können. So trafen sich im Gasthof Vösenhuber in Ernsthofen zahlreiche Frauen, um gemeinsam zu frühstücken. Musikalisch umrahmt wurde der Vormittag vom Bäuerinnen-Chor unter der Leitung von Elisabeth Lehner.

Ein besonderer Programmpunkt war die Spendenübergabe der Bäuerinnen Haidershofen an Bezirksbäuerin Renate Haimberger. Durch einen Gugelhupf-Verkauf konnten 756 Euro an die Aktion „Bäuerinnen helfen Bäuerinnen“ gespendet werden.

Die Bäuerinnen Haidershofen bei der Spendenübergabe an Bezirksbäuerin Renate Haimberger. Foto: privat

Das Highlight der Veranstaltung war der spannende Vortrag der Wiener Bloggerin Bianca Blasl. Ihr Motto lautet „Let's make Landwirtschaft leiwand again!“. Sie schaut ehrlich und kritisch auf die heimische Landwirtschaft und sucht die Brücken, die Landwirtschaft und Konsumenten haben. Mit ihrer ungezwungenen und erfrischenden Art gab sie Tipps, wie die Kommunikation zwischen diesen Gruppen funktionieren könnte.

