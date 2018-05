Skulpturen der Amstettner Künstlerin Edith Edlinger und die Klanginstallation „Symphonie AKUT“ ihres Sohnes Georg Edlinger (l.) thematisieren in der Kirche St. Marien das Heute in all seinen Facetten. „Allerdings nicht nur bei der Langen Nacht der Kirchen am 25. Mai, sondern bis einschließlich 24. Juli“, so Pfarrgemeinderat Friedrich Kriener.

| Doris Schleifer-Höderl