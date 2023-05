Robert Stolzlederer: 1200 Jubiläumskilometer als Ziel

12 Jahre lang betreibt Robert Stolzlederer Laufen als sein intensives Hobby, vor 10 Jahren taucht erstmals die Bezeichnung Laufsportclub (LSC) in Wolfsbach auf und seit 2019 ist man als eine von acht Sektionen der UNION Wolfsbach eingegliedert. Der Donnerstag gilt seither fixer Bestandteil des wöchentlichen gemeinsamen Lauftrainings. Immer wieder aber stellen sich unter den Hobbyläufern einige überdurchschnittlich Durchtrainierte besonderen Herausforderungen wie dem Red-Bull-400-Extremlauf auf der Bischofshofener Sprungschanze, dem härtesten 400-Meter-Lauf mit einem Höhenunterschied von 197 Metern und einer Anlaufneigung von 72 Prozent. Zuletzt waren mehrere Läufer der Sektion auch beim Jubiläums-Wien-Marathon aktiv. Robert Stolzlederer – er läuft wöchentlich zwischen 80 und 100 Kilometern – belegte unter fast 40.000 Teilnehmern den großartigen 349. Gesamtrang, wurde 59. in der Klasse 40 und 317. unter allen gestarteten Männern. Er lief die gesamte Distanz in 2 Stunden, 59 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp über 14 km/h. Im Jahr 2015 nahm er zum ersten Mal teil, dreimal hat er bislang die gesamte Marathonstrecke bewältigt. „Die Kilometer 35 bis 38 waren bei den relativ hohen Temperaturen (mittags 24 Grad) diesmal für mich am schwierigsten“, erzählt der erfolgreiche Marathonmann.

1200 Minuten Sport zum Jubiläum

„1200 Jahre Wolfsbach“ – das bedeutet neben 1200 Minuten Kultur und 1200 Minuten Gesundheit auch 1200 Minuten Sport – als spezielles Ziel für den Wings-For-Life-Run am 12. Mai hat man 1200 „Jubiläumskilometer“ als hohes Ziel definiert, das man gemeinsam zu erreichen trachtet. „Das ist jedenfalls unser Vorhaben, 24 Teilnehmer werden in Wien aktiv mit dem Rollstuhlfahrer Andreas Wimmer dabei sein, Schlachtenbummler sind noch willkommen; es besteht am 7. Mai, 13 Uhr, aber auch eine Startmöglichkeit beim Sportzentrum Wolfsbach“, teilt Sektionsleiter Stolzlederer mit und ergänzt: „Man kann laufen oder walken, ja sogar mit dem Rollstuhl fahren, die Strecke wird markiert sein!“ Anmeldungen sind online zu tätigen, man muss sich dabei dem Team „LSC Wolfsbach“ zuordnen. Info: 0680-4405850.

