Im vergangenen Jahr verzeichnete das zweiköpfige Team der Schuldnerberatung-Regionalstelle Amstetten, deren Klienten nicht nur aus der Stadt und den umliegenden Gemeinden, sondern auch aus St. Valentin, Ennsdorf, Waidhofen an der Ybbs und dem Ybbstal kamen, 635 Beratungsgespräche.

„Insgesamt haben wir im Vorjahr 635 Personen, 277 Frauen und 358 Männer, betreut und 70 Schuldenregulierungsverfahren begleitet“, berichtet Regionalstellenleiterin Ute Pölzgutter. „Die meisten der Klienten waren im Alter von 46 bis 50 Jahren und wiesen eine Durchschnittsverschuldung von 160.000 Euro auf. Dabei waren Männer im Schnitt mit 237.000 Euro und Frauen mit 51.000 verschuldet. Insgesamt hat die Regionalstelle Amstetten in den zwanzig Jahren ihres Bestehens an die 10.000 Personen betreut.

Nach wie vor zählten 2019 der Verlust des Arbeitsplatzes, Ex-Selbständigkeit, Trennung, Scheidung sowie unkontrolliertes Konsumverhalten zu den häufigsten Gründen, sich zu verschulden. „Vor allem das Einkaufen im Internet und Angebote wie „Jetzt kaufen, später zahlen“ verleiten, den Überblick über die eigenen Finanzen zu verlieren und zu kaufen, ohne dass man es sich eigentlich leisten kann“, erklärt Expertin Ute Pölzgutter.

Böses Erwachen nach Lockangeboten

„Doch das böse Erwachen folgt auf dem Fuß. Wir raten daher, so verlockend ein Angebot auch lauten mag, zuerst schauen, ob es finanziell überhaupt möglich ist. Man sollte daher seine Einnahmen und Ausgaben immer im Blick haben.“

Weiters sei zu bemerken, dass vermehrt Personen, die schon einmal ein Schuldenregulierungsverfahren hatten, in der Folge oft ein zweites bzw. drittes Mal in Privatkonkurs gehen. „Dies ist besonders bedauerlich“, meint Pölzgutter. „Aber genauso kommt es vor, und das nicht einmal selten, dass wir die Kinder von einstigen Klienten betreuen. Wenn sich bereits die Eltern schwergetan haben, mit Geld umzugehen, dann ist es für deren Kinder noch schwieriger. Der richtige Umgang mit Geld will gelernt sein.“

Darüber hinaus rät die Beraterin, sich so rasch wie möglich an die Schuldnerberatung zu wenden. „Nach wie vor kommen die meisten Leute erst zu uns, wenn der Hut schon lichterloh brennt. Das heißt, wenn sie knapp vor der Delogierung stehen oder die Bank das Konto sperrt.“

So weit sollte man es nie kommen lassen und sich nicht davor scheuen, die Telefonnummer der Schuldnerberatung zu wählen, um einen Beratungstermin zu vereinbaren. „Zu diesem sollte man bitte den Lohnzettel, eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie eine vollständige Gläubigerliste mit allen Salden mitbringen. Denn dann können wir umgehend die Entschuldung und somit das Raus aus der Schuldenfalle einleiten!“