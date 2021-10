Strengberger stolz auf Strengberg

Die Gemeinde Strengberg ist bereits zum vierten Mal in der Landesaktion der Dorferneuerung. Zu Beginn dieser Aktion wird immer ein Leitbild mit Projektideen und Leitzielen erstellt. Um eine möglichst breite Teilnahme der 2.100 Strengberger Bürger zu ermöglichen, wurde mit einer Fragebogenaktion gestartet. 203 Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt und von der zuständigen Regionalberaterin der NÖ.Regional ausgewertet. Die Ergebnisse wurden am vergangenen Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Auswertung und Präsentation der Fragebogenergebnisse zeigte eindeutig eine positive Stimmung in der Gemeinde. Rund 75 Prozent der Teilnehmer an der Fragebogenaktion gaben an, stolz darauf zu sein, Strengberger zu sein. Besonders positiv wird die ruhige, schöne Lage bewertet, die gute Anbindung an die Westautobahn und damit die rasche Erreichbarkeit großer Städte und Wirtschaftszentren. Viel Lob gab es auch für die Vereine sowie die Freiwillige Feuerwehr und den guten Zusammenhalt in der Gemeinde. „Das Ergebnis hat mich schon sehr gefreut“, betont Vizebürgermeister Lukas Schatzl, der sich selbst bei der Dorferneuerung stark engagiert.

Es wurden jedoch auch Verbesserungsmöglichkeiten – wie etwa beim öffentlichen Verkehr und bei den Angeboten für die Jugend – geortet. Das Unterbergerhaus-Projekt und der in der letzten Zeit forcierte Zuzug wird ebenfalls nicht nur positiv gesehen. Hierzu gibt es durchaus auch kritische Stimmen in der Bevölkerung. Und dies, obwohl der Bevölkerungszuwachs in Strengberg in den letzten 40 Jahren im Vergleich zu den Nachbargemeinden mit drei Prozent am geringsten war.

Es gibt eine Vielzahl an Projektwünschen

Mit der Frage „Was würde ich tun, wenn ich Bürgermeister wäre?“ wurde eine Vielzahl an Projektwünschen gesammelt. Es ist nun die Aufgabe, in der nächsten Zeit herauszufiltern, was machbar und möglich ist. Die begrenzenden Faktoren bei der Umsetzung sind oft finanzielle Möglichkeiten und die Zeit, aber die Gemeinde und der Dorferneuerungsverein wollen sich an den Wünschen orientieren und so viel wie möglich zur Umsetzung bringen.

Der Dorferneuerungsprozess hat auch eines gezeigt: Es gibt Menschen, die Strengberg nur als Wohngemeinde nutzen und sich vom Gemeinschaftsleben fernhalten. Einige Zuzügler wie Patricia Wansch und Josef Stöckler wollen sich aber zur Freude der Arbeitsgruppe bei den Dorferneuerungstreffen bewusst und aktiv einbringen. Wer bei der Dorferneuerung mitarbeiten will, ist noch immer herzlich dazu eingeladen.