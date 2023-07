Familie Skohautil aus Erla-Weinberg schwört auf Bio-Landwirtschaft

Christian Skohautil ist Maschinenschlosser und Betriebselektriker. Gattin Elfriede unterrichtet als Volksschullehrerin in Stadt Haag. Beide sind auf einem Bauernhof in Erla aufgewachsen. Rund um Weinberg liegen die Herzstücke einer blühenden Landwirtschaft. Christian Skohautil fühlt sich seit 20 Jahren als Bio-Nebenerwerbsbauer pudelwohl. Er kennt die Gegend und den Bauernhof und weiß das Ackerland seines Schwiegervaters „Stoiber z'Weinberg“ zu schätzen. Die dortigen Grundeigenschaften in Weinberg, einst auch als Weinviertel benannt, eignen sich laut Skohautil bestens für die Bio-Lebensmittelproduktion auf 26 Hektar Löss-Grund. „Die Löss-Ackerflächen garantieren die besten Fruchterträge. Das zeigen die bisherigen Ernteerfolge des Jahres 2023. Der Ertrag des Dreschens von Braugerste aus der Vorwoche ergab trotz Wasserarmut und Hitzetagen im Frühjahr eine Rekordernte mit sehr ansehnlicher Qualität“, sagt Skohautil.

Keine Gentechnik und kein Kunstdünger

Löss ist ein homogenes, feinkörniges Sediment und bildet die Grundlage zur Entwicklung verschiedener nährstoffreicher Böden, unter anderem Humus. Als Humus wird die Gesamtheit der abgestorbenen organischen Bodensubstanz bezeichnet. Er ist Bestandteil des Bodens und sehr wichtig für die Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen wie Stickstoff oder Phosphor. Er regelt auch die Porenverteilung (Wasserleitfähigkeit) und ist für den Luft- und Wärmehaushalt des Bodens zuständig. Die Produkte müssen aus ökologisch kontrolliertem Anbau stammen, dürfen nicht gentechnisch verändert sein und werden ohne Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Kunstdünger oder Klärschlamm angebaut.

Zuckermais von bester Qualität im Glas für die gehobene Gastronomie. Foto: Karl Fuchs, FuKa

Überprüfung durch Bio-Kontrollstelle

Der abgeerntete Teil des Ackers mit Sicht auf die Untersaat Klee und Kümmel. Im Hinterteil ist der dichte, ertragreiche Bewuchs der Braugerste zu sehen. Die große Freude des Biobauern Christian Skohautil ist ihm anzumerken. Foto: Karl Fuchs

Dinkel, Braugerste, Zuckermais, Ackerbohnen, Gewürze und Winterkümmel stehen auf der Skohautil-Agenda der jährlichen Bio-Erzeugnisse, die für Nachhaltigkeit garantieren. Skohautil achtet besonders auf die vielfältige und ertragreiche Fruchtfolge und erläutert, worauf es dabei unter anderem ankommt: möglichst viel marktfähige Ware, viel Humusaufbau und Humuserhalt, ganzjährige Bodenbedeckung, ausgewogene Nährstoffkreisläufe und Erosion vermeiden. Statt Pflug kommt Grubber zum Einsatz. Biobauern werden mindestens einmal jährlich von einer staatlich autorisierten Bio-Kontrollstelle auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft und erhalten ebenfalls jährlich ein Zertifikat über die Produkte, die am Betrieb biologisch erzeugt werden.