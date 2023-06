Neuer Sparmarkt in Dorf/Enns eröffnet

Der alte Sparmarkt in Dorf/Enns, den Pächter Livio Mrach gemeinsam mit dem Sparmarkt in Haidershofen voriges Jahr im April von seiner Vorgängerin Maria Draxler übernahm, wurde am Samstag geschlossen. Das Gebäude hat Besitzerin Regina Huber an die Malerei Hapro verkauft. Der neue Sparmarkt in der Alleestraße 1 ist mit 400 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr als doppelt so groß wie der alte (180 Quadratmeter). Die Bauarbeiten fanden von September bis Mai statt. Verantwortlich war die Firma Mayr-Bau aus Steyr. Die Gemeinde Haidershofen beteiligte sich mit rund 1,5 Millionen Euro am Neubau und stemmte damit den Großteil der Kosten.

Gemütliche Kaffee-Ecke

Im Mai gingen Mrach und sein Team gleich daran, die Lager im neuen Markt zu bestücken. „Im neuen Sparmarkt haben wir mehr Bio-Produkte, und auch der S-Budget-Anteil ist größer“, berichtet der Zwanzigjährige. Am neuen Standort sind elf Mitarbeiter beschäftigt – etwas mehr als am alten Standort. 23 Parkplätze und eine Ladestation sind vorhanden. In den nächsten Wochen wird noch eine Photovoltaik-Anlage installiert. Zur Energierückgewinnung wird die Abwärme der Kühlanlagen genutzt. Im neuen Sparmarkt gibt es auch eine Kaffee-Ecke, die zum gemütlichen Tratschen einlädt. Seinen zweiten Sparmarkt in Haidershofen wird Mrach voraussichtlich nächstes Jahr vor der Einführung des Einwegpfands sanieren.

Livio Mrach ist jüngster Sparmarkt-Betreiber

Bürgermeister Michael Strasser (ÖVP) zeigte sich begeistert vom neuen Sparmarkt und besonders von Betreiber Livio Mrach: „Livio Mrach zeigt, dass man so einen Markt auch als Junger betreiben kann. Er ist eine Animation für junge Menschen, etwas in die Hand zu nehmen. Man sieht, dass man mit Mut etwas erreichen kann.“ Lieber hätte man zwar den alten Standort aktiviert, aber die Umstände hätten einen Neubau notwendig gemacht. Auch Jakob Leitner, Geschäftsführer der SPAR-Zentrale Marchtrenk, war voll des Lobes. Leitner war extra von Kapstadt von einer internationalen Spar-Marketing-Konferenz angereist, um der Eröffnung beizuwohnen. „Die Lebensmittelhändler verdienen durch die Inflation weniger. Wir sind es nicht, die sich ein Körberlgeld einheimsen“, meinte er in seiner Rede. Leitner bedankte sich bei der Gemeinde Haidershofen für die große Unterstützung und bei Livio Mrach, dem mit 20 Jahren jüngsten Sparmarkt-Betreiber im Geschäftsbereich Oberösterreich.

