Pum: „In der Landwirtschaft gibt es nicht nur Schwarz und Weiß“

NÖN: Wie kommt es zu Fake News in der Landwirtschaft?

Andreas Pum: Fake News haben oft mit der Frage zu tun, ob sie bewusst oder unbewusst sind. Ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass viele Fake News nur bewusst passieren, sondern dass einfach aus Unwissenheit Themen übernommen und plakativ verbreitet werden. Was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass sich heute viele sogenannte Experten aus angrenzenden Bereichen wie Umweltschutz, Luft, Wasser, Emissionen, Tierwohl usw. miteinschalten und ihre Expertenmeinung mit in der Diskussion geführt wird, obwohl sie eigentlich meines Erachtens keinen Bezug dazu haben und auch den Begriff Experten nicht verdienen.

NÖN: Was sind gängige Fake News in der Landwirtschaft?

Pum: Wenn man sich z. B. den Begriff Massentierhaltung in der Definition anschaut, sind wir weit davon entfernt. Im europäischen Schnitt sind wir in Österreich kleinstrukturiert und in der Region Amstetten sowieso. Der durchschnittliche Betrieb hat 25 Hektar Ackerland, und wir liegen in etwa bei 30 Milchkühen und 250 Mastschweinen. Bezüglich der Verschmutzung von Grundwasser ist die oberste Prämisse in der Produktion, dass man grundwassersichernd unterwegs ist. Wir haben in der Produktion 18 Gesetze, die uns vorschreiben, wie wir zu wirtschaften haben, wie das Emissionsgesetz, Luft- und Wasserreinhalte, die Nitratverordnung bis hin zu Bodenbewirtschaftungsvorgaben. Zweitens sind die Betriebe selber bemüht, dass sie in ihrem Produktionsumfeld so wirtschaften, dass sie keinen Schaden anrichten in der Natur. Wenn jetzt ein Gewässer beschmutzt wird, z. B. durch Gülle oder Spritzmittel, muss der Landwirt schließlich selbst die Folgen tragen. Schwarze Schafe gibt es aber immer wieder.

NÖN: Sind Vereine wie der Verein gegen Tierfabriken für die Bauern im Bezirk Amstetten ein großes Problem?

Pum: Es sind natürlich einige Fälle aufgedeckt worden. Die Frage ist, warum mit strafrechtlichen Taten Missstände aufgedeckt werden dürfen und dann die strafrechtliche Tat nicht zur Verurteilung kommt, aber die Aufdeckung der Missstände sehr wohl. Missstände sind natürlich zu verurteilen, aber wenn man Stall- und Hauseinbrüche machen darf, stimmt etwas nicht in unserer rechtlichen Darlegung.

NÖN: Missstände können aber nur durch Einbrüche aufgedeckt werden, oder nicht?

Pum: Das stimmt nicht ganz. Ich sage immer, die beste Kontrolle ist der Nachbar. Man hat viele Produktionsstätten, die öffentlich sind. Jeder sieht, was der Bauer am Feld bearbeitet oder wenn etwas im Außenbereich des Stalls passiert. Wenn die Gülleausbringung im städtischen Bereich erfolgt, kommt es gleich zu vielen Anrufen aus der Bevölkerung. Man muss ganz klar sagen, die Landwirtschaft ist immer bestrebt, mit der Bevölkerung zu arbeiten. Dass Landwirte das Grundwasser verschmutzen, ist ganz klar zu dementieren. Wir haben zu 80 Prozent Landwirte, die in einem Umweltprogramm mitmachen, die also zusätzliche Auflagen in Kauf nehmen und die mit finanziellen Entschädigungen diesen Mehraufwand begüten, um zusätzlichen Umweltschutz zu garantieren. Eines der nächsten Themen ist, dass die Landwirtschaft als einzige Sparte CO2 über die Ackerproduktion bindet. Die Landwirtschaft ist in dieser Thematik also Teil der Lösung. Stichwort Fleischproduktion: Die Landwirtschaft veredelt Getreide und Marktfrüchte, weil damit zum einen die Wertschöpfung steigt und zum anderen die Ernährungssicherheit gegeben ist. Im Bezirk Amstetten haben wir großteils eine 100-prozentige Versorgung abgesehen von Pute, Schaffleisch oder Honig. Bei Schwein, Rind und Milch produzieren wir sogar mehr, als wir in der Region verbrauchen.

NÖN: Es gibt im Mostviertel Orte mit viel Freilandhaltung. Steht es um den Bezirk Amstetten also nicht so schlimm, was die Tierhaltung betrifft?

Pum: Freilandhaltung bei Milchkühen ist mittlerweile Teil der Vorschreibung. Die Kühe müssen also einen Auslauf haben. Die Anbindehaltung ist somit passé. In diesem Punkt muss ich aber andere Dinge beachten. In Katastrophenfällen wie bei Tschernobyl oder der Geflügelpest gibt es auf einmal wieder eine Stallpflicht, weil man wieder einen Schutz in der Produktion braucht. Das eine ist zwar gut, das andere hat aber nicht nur Nachteile. In der Landwirtschaft gibt es nicht nur Schwarz und Weiß. Wenn das Tierwohl nicht passt, hat der Betrieb auch kein Einkommen. Darum ist die Darstellung, dass es den Tieren schlecht geht, eine Fehlmeinung, die in der Bevölkerung diskutiert wird. Das kommt davon, weil die Landwirtschaft über Jahrzehnte idealisiert und verniedlicht worden ist, den Haustiercharakter bekommen hat und in der medialen Darstellung den Streichelzoo verkörpert. Dieses Bild stimmt nicht mit der modernen Produktion überein. Das heißt aber nicht, dass es nicht dem Tierwohl entspricht. Die Tiere werden genauso gut gehalten und haben in Wahrheit viele Vorteile.

NÖN: Ein Streichelzoo würde sich wahrscheinlich auch nicht rentieren?

Pum: Der Landwirt ist bereit, Veränderungen anzunehmen, wenn es wirtschaftlich ist. Da sind wir jetzt bei den großen Fake News angelangt. Die Forderung, wie Landwirtschaft sein muss, und die Realität, wie der Konsument bei der Produktwahl entscheidet, gehen meilenweit auseinander. Die Forderung nach „70 Prozent Bio“ und das Kaufverhalten sind eklatant unterschiedlich. In Wirklichkeit greift der Konsument am Ende zum billigeren Produkt.

NÖN: Der Konsument ist also selber schuld an Intensivtierhaltung?

Pum: Ich will nicht sagen, er ist selber schuld. Er steuert es über sein Kaufverhalten selber, ist nur nicht ehrlich zu sich selbst. Der Konsument geht in den Supermarkt mit dem Ziel, regionale Produkte und Bioprodukte einzukaufen. Wenn er ihn verlässt, sieht es anders aus. Das ist ein großes Spannungsfeld in der Landwirtschaft. Wir konkurrieren mit Produkten, die von irgendwoher kommen, nicht deklariert sind und deren Inhaltsstoffe gentechnisch verändert sind. Diese Produkte liegen im selben Regal wie unser hochwertiges, regionales Produkt. Ich traue mir zu 100 Prozent sagen, dass unsere Produktion eine der besten der Welt ist – von der Hygiene, von den Standards und letztendlich auch von den Menschen her gesehen, die dahinterstehen. Wir haben immer noch sehr viele Familienbetriebe.

NÖN: Sind Sie also für Herkunftsbezeichnungen?

Pum: Ganz klar. In allen Bereichen. In der Gastronomie genauso wie in der verarbeitenden Küche, und im Supermarkt sowieso. Man muss dem Konsumenten die Chance geben, die Produkte unterscheiden zu können. Das ist derzeit nicht der Fall.

NÖN: Was könnte die Landwirtschaft tun, damit die Bevölkerung einen besseren Einblick in sie bekommt?

Pum: Wir haben die „Schule am Bauernhof“, wo die Kinder schon von klein auf Einblick in moderne Produktionsbetriebe bekommen. Beim „Tag der offenen Stalltür“ kann die Bevölkerung auf Wandertagen Betriebe besichtigen und sehen, wie Tiere gehalten werden und landwirtschaftliche Betriebe arbeiten.

