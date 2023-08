Behamberger machen Gin aus Waffelbröseln

Vor acht Jahren gründeten Cornelia und Andreas Diesenreiter das Nachhaltigkeits-Unternehmen „Unverschwendet“. Das Team rund um die Behambeger Geschwister war bisher dafür bekannt, landwirtschaftliche Überschüsse, also Obst und Gemüse, aus ganz Österreich vor der Tonne zu bewahren.

Nun weitet das Wiener Unternehmen seine Rettungsstrategie auch abseits von landwirtschaftlichen Produkten aus, um die Lebensmittelverschwendung in noch größerem Stil einzudämmen. Dafür geht man mit dem bekannten Süßwarenhersteller Manner eine Partnerschaft ein und verarbeitet Backüberschüsse zu Gin. „Mit diesem neuen Rohstoff zu arbeiten, ist Pionierarbeit. Besonders freuen wir uns, aus den überschüssigen Manner-Waffeln eine feine Spirituose entwickelt zu haben, die auf genussvolle Art und Weise Lebensmittel rettet“, erklären Cornelia und Andreas Diesenreiter.

„Schmeckt wie Gin, darf aber nicht so heißen“

Bei der Herstellung der Waffeln entstehen täglich Backperlen. Darunter versteht man die Teig-Überschüsse, wenn im Backprozess der Teig unter hohem Druck an den Seiten der Waffeleisen hervorquillt. „Unverschwendet“ verwertet nun diese Waffelbrösel und bringt sie tonnenweise zur Manufaktur Gölles, die daraus zwei ganz spezielle Spirituosen destilliert: den „Kein Gin Dry“ mit Wacholder und Zitrusnoten als Botanicals und den „Kein Gin Chocolate“ auf Basis von Wacholder und Kakaobohnen. Den ungewöhnlichen Namen verdanken die „Kein Gins“ dem Lebensmittelgesetz, laut dem der Basisalkohol eines Gins aus landwirtschaftlicher Produktion stammen muss. Die gebrannten Waffelbrösel fallen da nicht darunter. „Gemacht wie Gin, schmeckt wie Gin - darf aber nicht so heißen - also „Kein Gin„!“, lautet das „Unverschwendet“-Credo. Die beiden „Kein Gin“-Sorten werden ab Anfang Oktober im Unverschwendet-Online-Shop und in diversen Feinkostläden erhältlich sein.

Am 23. August startete das Unternehmen für die „Kein Gins“ auch eine einmonatige Crowdfunding-Kampagne, in deren Rahmen die beiden Spirituosen zu besonders günstigen Konditionen zu erwerben sind Eine Summe von 20.000 Euro wollen die Lebensmittelretter erreichen, um damit die erste Tranche „Kein Gins“ finanzieren und zukünftig noch größere Mengen an Waffelbröseln retten zu können. Auf die Unterstützerinnen und Unterstützer warten handnummerierte Flaschen. Weitere Informationen unter www.startnext.com/kein-gin.