Defi nun in jedem Ortsteil von Haidershofen

Mit dem neuen Standort beim Feuerwehrhaus in Dorf an der Enns steht nun in Haidershofen in jedem Ortsteil ein Defibrillator für die Lebensrettung zur Verfügung. Das lebensrettende Gerät ist direkt beim Eingang beim Feuerwehrhaus angebracht und steht somit rund um die Uhr für Notfälle zur Verfügung.

„Im Ernstfall zählt jeder Moment! Es freut uns sehr, dass der Defibrillator von der Raiffeisenkasse Haidershofen finanziert wurde. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Firmen in der Gemeinde dermaßen engagieren. Der Defibrillator ist nun direkt vor dem Feuerwehrhaus, für jedermann verfügbar, angebracht“, erklären Bürgermeister Michael Strasser und der Zivilschutzbeauftragte der Gemeinde, Harald Ratzberger.

