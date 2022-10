Ennsdorf: Energiesparen steht 2023 im Mittelpunkt

In Ennsdorf ist man bereits intensiv mit den Vorbereitungen für das Budget und den Voranschlag für 2023 beschäftigt. „Mein Vorschlag an den Gemeinderat ist, den Schwerpunkt darauf zu legen, zu schauen, wo wir Energie sparen können“, erklärt Bürgermeister Daniel Lachmayr.

Im Mittelpunkt steht dabei die Umstellung der Beleuchtung auf LED. Momentan ist rund ein Drittel der Lichtpunkte in der Gemeinde umgestellt. In der letzten Gemeinderatssitzung erhöhte man das Budget für heuer um weitere 50.000 Euro, womit ein weiteres Drittel umgerüstet werden kann. „Der Plan ist, dass wir auch nächstes Jahr rascher sind und umstellen, was geht“, betont der Ortschef.

Zudem will man den Fokus auf den Ausbau von Photovoltaik legen. „Die Förderung für Private wurde erhöht. Das wird gut angenommen. Jetzt wollen wir die gemeindeeigenen Gebäude ausstatten“, sagt Lachmayr. Deshalb wird man einen Ziviltechniker beauftragen, der eine Machbarkeitsstudie ausarbeiten soll. „Er soll darlegen, auf welchen Gebäuden was umsetzbar ist und wie viel Investitionsvolumen dafür notwendig ist. Diese Studie ist dann Grundlage für das Budget 2023“, erklärt Lachmayr.

Derzeit befindet sich nur am Flachdach des Bauhofes eine Photovoltaikanlage mit einer Kapazität von 10 kWp. „Da ginge noch mehr rauf“, stellt Lachmayr klar. Auch auf den Dächern des Veranstaltungszentrums Gewäxhaus, der Volksschule und des Kindergartens wären laut Lachmayr Photovoltaikanlagen denkbar.

