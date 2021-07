Erst kürzlich hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert, 51 Jahre war der „Moar im Pfarrhof“ im örtlichen Musikverein aktiv, 24 Jahre davon agierte er überaus erfolgreich als Kapellmeister (10 Jahre zusätzlich auch noch als Stellvertreter) und formte den Klangkörper zu dem, was er bei musikalischen Wettbewerben wiederholt zu beweisen wusste:

Homogenität in den Registern, viel Musikalität im Zusammenspiel, Sinn für ein überaus reiches und vielfältiges Repertoire. Beinahe legendär waren die von ihm ins Leben gerufenen Frühlingskonzerte, die stets mit anspruchsvollen Programmen aufwarten konnten: Darin fanden sich Ouvertüren großer Opern, klassische Werke ebenso wie Filmmusik oder Pop. 14 Jahre wirkte Rupert Halbmayr unter seinem Nachfolgekapellmeister auch noch auf Klarinette und Saxophon in der Kapelle mit.

Mit goldener Dirigentennadel ausgezeichnet

Bei seinem letzten Konzert wurde Halbmayr zum Ehrenkapellmeister ernannt. Er selbst ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit der goldenen Dirigentennadel. Im März 2018 schied er dann als aktiver Musiker aus, indem er ein letztes Mal den von ihm komponierten Marsch „Gruß an Wolfsbach“ dirigierte. Aber nicht allein die Blasmusik hatte es ihm angetan, viele Jahre war er zudem als Geiger im Kirchenchor oder im Salonorchester und der Geigenmusik tätig, in seiner Jugend auch bei der Tanzkapelle „Max & Company“.



Vom Holzbläser zum „Holzwurm“

„Heubodentischler“ nennen ihn in letzter Zeit seine guten Freunde, hat er sich doch in seiner Pension am ehemaligen Heuboden tatsächlich eine geräumige Werkstätte eingerichtet, wo er nun ausgiebig seinem Hobby, dem Drechseln, frönen kann.

„Holz ist ein Werkstoff, der so wunderbar ist und dessen Bearbeitung mir liegt, allein schon die unterschiedlichen Strukturen bringen Spannung und Schönheit in das jeweilige Werkstück“, schwärmt der „Holzwurm“ von seiner neuen Betätigung, die ihm eine erfüllte Zeit schenkt. Angeeignet hat er sich sein Können und Geschick via Internet, wenngleich er als ehemaliger Landwirt ohnehin schon immer einen unkomplizierten Zugang zu jeglichem Handwerk zeigte.

Vasen und Holzgegenstände, die der Dekoration dienen, sind seine bevorzugten Objekte, wenngleich er auch spezielle Wünsche zu berücksichtigen bereit ist. Und obwohl er nun eine beglückende Betätigung im Alter gefundenhat, wird ihm doch die Liebe zur Musik immer bleiben.