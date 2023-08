Pilgern ist „in“: Lehrgang im BildungsZentrum St. Benedikt

Menschen spüren die Sehnsucht nach Unterwegssein, allein und in Gemeinschaft. Sie beschäftigen sich mit grundsätzlichen Fragen, was in ihrem Leben wirklich wichtig ist. „Immer mehr Menschen unterbrechen daher ihren Alltag, ziehen die Wanderschuhe an, packen den Rucksack und machen sich auf den Weg, um zu pilgern. Viele Menschen jeden Alters suchen die Natur, Bewegung und Stille, um für ihren Alltag Kraft zu sammeln, um zu entschleunigen, um zu klaren Entscheidungen zu kommen und ihr Leben zu vertiefen“, weiß Bildungshaus-Leiterin Lucia Deinhofer zu berichten.

Manche Menschen gehen Pilgerwege gerne in Gruppen und begleitet. Dazu braucht es ausgebildete Pilgerbegleiter, die inhaltliche und spirituelle Impulse sowie auch organisatorische Unterstützung geben. Das BildungsZentrum St. Benedikt bietet ab Herbst 2023 in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk der Diözese St. Pölten den mittlerweile fünften Ausbildungslehrgang zur Pilgerbegleitung an.

„Das Besondere an diesem einjährigen Lehrgang ist, dass die insgesamt 5 Module in verschiedenen Klöstern der Diözese St. Pölten stattfinden, an Orten der spirituellen Einkehr und Gastfreundschaft“, betont die Pädagogische Mitarbeiterin Margarethe Gruber. Dieser Lehrgang befähigt die Teilnehmer, einzelne Personen oder Gruppen auf Pilgerungen spirituell zu begleiten, diese zu organisieren und die Faszination des Pilgerns zu vermitteln. Eingeladen sind daher alle, die Interesse am Pilgern mitbringen und sich auf eine umfassende Ausbildung in einer Gruppe einlassen wollen.

Unverbindliche Infoabende werden am 12. September, 19 Uhr, im BildungsZentrum sowie am darauffolgenden Tag ab 18.30 Uhr online via Zoom angeboten. Nähere Informationen: www.st-benedikt.at