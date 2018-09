Ein märchenhafter Beginn der Herbstsaison von „Literatur im Schloss“ erwartet das Publikum dieser Lesereihe.

Am Mittwoch den 12. September lesen Gabriele Grausgruber, Elfriede Grömer, Hermann Knapp, Monika Krautgartner, Ingrid Romberger und Juta Tanzer aus ihrem im Akazia-Verlag Gutau erschienenen Buch „Märchen über Pärchen. Schandtaten und Hexereien“ vor.

„Geschichten, die tief in die Seele der Menschen (und manchmal auch in deren Abgründe) blicken lassen, die die Macht der Liebe zelebrieren und das ganze pralle Leben spiegeln“, wie es im Verlagstext heißt, werden das Publikum in ihren Bann ziehen. Wer sich in dieses Reich der neuen Märchen begeben will, kommt am 12. September um 19.30 Uhr ins Schloss St. Peter in der Au .

Vorverkaufskarten gibt es auf dem Gemeindeamt, im Café Beranek und unter 07477/42408.