Volksschulprojekt in St. Peter/Au: Kinder lesen für Kinder

Auch in diesem Schuljahr startete die Schulleiterin der Volksschule St. Peter/Au, Maria Kimmeswenger, eine „Lesewette“ gegen alle Schüler. „Ich wette, dass ihr alle gemeinsam es nicht schafft, im Zeitraum von einem Monat, 50.000 Buchseiten (VS St. Peter/Au), 12.200 Buchseiten (VS St. Johann) beziehungsweise 14.500 Buchseiten (VS Kürnberg) zu lesen. Top, die Wette gilt!“, so lautete der Startschuss am 1. Mai.

Natürlich wurde auch ein Wetteinsatz geboten. Überwältigend ist nun das Ergebnis: In allen drei Volksschulen wurde die erforderliche Seitenanzahl von den Schülern gelesen – insgesamt mehr als 150.000 Buchseiten. Somit haben die Leseratten die Wette klar gewonnen und dürfen sich über einen besonderen Vormittag im „Kino im Schloss“ freuen.

Darüber hinaus wird pro gelesener Buchseite ein Geldbetrag an eine in Not geratene Familie aus St. Pantaleon-Erla gespendet, die durch ein Unglück den Familienvater verloren hat. „Ich habe mich mit der Idee an die örtlichen, aber auch regionalen Betriebe gewendet, die sofort ihre Unterstützung zugesagt haben“, freut sich die Direktorin, dass durch den Leseeifer ihrer Schützlinge einer Familie geholfen werden kann. Die Bereitschaft der Gewerbebetriebe zu spenden, war groß. Es konnten 2.920 Euro an die Familie übergeben werden.

