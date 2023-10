Haag und Seitenstetten im Finale vertreten

25 Acts haben sich im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg den kundigen Ohren der Jury des Wettbewerbs der Kultur.Region.Niederösterreich „Mein Lied für … eine lebenswerte Zukunft“ gestellt. Sie waren im Vorfeld von einer hochkarätig besetzten Jury aus über 100 Einreichungen ausgesucht worden. Von sehr ruhigen und persönlichen Songs über die eigene lebenswerte Zukunft bis hin zu kritischen Songs über die Zukunft aller, von der Ballade bis zum Rock, vom klassischen Liedermacher-Vortrag bis hin zum Rap in Ski-Anzügen spannte sich genretechnisch und performancemäßig ein großer Bogen.

Finale am 7. November in St. Pölten

Von den 25 Acts, die in Atzenbrugg ihr Bestes gaben, blieben 13 über: Lisi Dorn, das Duo Erdrauch, Leona Fichtinger, Meister Grössing, das Duo Karonie, Kathi Kindler, Christian Lugmayr, Marty Pi, Rosie & Stoffi, Mario und Julia Schenkermayr, der Schickimicki Club, Dani Eibensteiner und Andy Schörg sowie Tante Hedwig. Diese Top 13 halten Einzug ins große Finale des Bewerbs, das am 7. November in St. Pölten vor dem ORF-Landesstudio stattfinden wird. Aus den ursprünglich geplanten Top 12 wurden in Atzenbrugg spontan 13 Finalistinnen und Finalisten, da zwei Acts mit derselben Punktezahl auf dem 12. Platz landeten.

Wenn die Top 13 dann am 7. November die Bühne entern, treten sie um den Sieg beziehungsweise die ersten drei Plätze an. Als Hauptpreis winkt eine Single-Auskoppelung aus dem kommenden Sampler-Album, denn: 2024 wird – wie schon beim ersten Liedermacherinnen- und Liedermacher-Bewerb der Kultur.Region.Niederösterreich – eine CD mit den Beiträgen der Finalistinnen und Finalisten herausgebracht.

Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber zeigte sich von den Darbietungen begeistert: „Da sind schon einige Edelsteine unter den vielen Liedermacherinnen und Liedermachern in Niederösterreich. Wir sind froh, dass wir mit unserem Wettbewerb beitragen dürfen, ihnen eine verdiente Plattform zu bieten und die große musikalische Qualität in Niederösterreichs Musikszene aufzuzeigen. Großes Kino, was da dem Ohr und dem Herz geboten wird. Mit solchen künstlerischen Beiträgen fängt eine lebenswerte Zukunft an!“

Ihre Wertung hat in Atzenbrugg folgende Jury unter dem Vorsitz von Andy Marek vergeben: Katharina „Ktee“ Aigner, Tom Eder (Die Seer), Thomas Gravogl (Gravögl), Philipp Grießler, Benny König (King & Potter), Wolfgang Lindner, Peter Paukowitsch (Die Highlights), Martin Rotheneder, Veronika Schicho (Schick Sisters) und Christina Weiß (Ex-Luttenberger*Klug).