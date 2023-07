Mostviertler Weltkonzern unterstützt Tierpark Haag

Die Firma Lisec ist eine weltweit aktive Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Seitenstetten, die seit mehr als 60 Jahren innovative Lösungen für die Verarbeitung und Veredelung von Flachglas anbietet. Das breite Leistungsspektrum umfasst Maschinen, Automatisierungslösungen und Services. Die Lisec-Gruppe ist aufgrund ihrer Historie tief im Mostviertel verwurzelt und unterstützt daher Aktivitäten und Projekte in den Heimatgemeinden ihrer Standorte (Seitenstetten, Hausmening) sowie in umliegenden Gemeinden. Seit neuestem auch den Tierpark Stadt Haag.

Da sich der Tierpark über große Beliebtheit in der Region erfreut, hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, die Bezoarziege mit einer Tierpatenschaft zu unterstützen. Die Bezoarziege ist für den Menschen eine sehr wichtige Wildziegenart, sie wurde bereits 10.000 vor Christus im Iran domestiziert und gilt dadurch als die Stammform unserer Hausziege. In Teilen ihres Verbreitungsgebietes sind die Bezoarziegen der Ausrottung nahe. Schuld daran ist auch der Bezoar, von dem die Tiere ihren Namen haben. Es ist ein Gebilde in ihrem Magen, das durch unverdauliche Substanzen insbesondere aus Haaren entsteht. Der Volksglaube hält es für eine Wundermedizin, die gegen alle möglichen Gebrechen hilft.

Die Firmenpatenschaftsfeier wurde für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lisec-Marketingabteilung zum Erlebnis, denn sie besuchten die Ziegen in ihrem unmittelbaren Lebensraum. Unterstützt durch Tierpark-Geschäftsführer und Bürgermeister Lukas Michlmayr sowie der zoologischen Leiterin Barbara Forstner gelang es den Neo-Tierpaten, das Vertrauen ihrer Patentiere zu gewinnen und sie zu füttern.