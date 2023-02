Autor Hannes Wirlinger zu Gast in der HLW Haag

Auf Initiative der Bibliothekarinnen Ursula Wirlinger und Renate Grafendorfer wurde Buchautor Hannes Wirlinger zu einer Veranstaltung in die HLW Haag eingeladen. In seinem Workshop mit der 1AH gab der gebürtige St. Valentiner Einblick in sein schriftstellerisches Schaffen. „Ich setze mir immer wieder zeitliche Vorgaben, um ein gewisses Ziel beim Verfassen von Texten zu erreichen“, betonte Hannes Wirlinger, der Romane, Thriller und Kinderbücher ebenso verfasst hat wie Drehbücher für „Soko Kitzbühel“, „Fokus Mord“ und „Hexe Lilli“.

Mit einem durchdachten Programm ermutigte Wirlinger die Schülerinnen und Schüler der HLW Haag zum Schreiben. Er las Schlüsselstellen aus seinem Jugendroman „Der Vogelschorsch“ vor. Daran anschließend leitete der freiberufliche Autor im Workshop-Teil mit kleinen Schritten und diversen Inputs die Schüler dazu an, eigene Texte zu verfassen. Neben Kreativität waren aufgrund der zeitlichen Begrenzung Schnelligkeit und letztlich Mut gefragt, sie der Klasse vorzulesen. Dabei wurden ein paar schlummernde Talente entdeckt. „Wenn man es schafft, kontinuierlich dranzubleiben und Kontakte zu pflegen, dann kann man vom Schreiben leben“, betonte Wirlinger und bestärkte die Schüler darin, die Schriftstellerei weiterzuverfolgen.

