Literatur Autorin Herta Krondorfer zu Gast in St. Valentin

Autorin Herta Krondorfer liest in der Stadtbibliothek. Foto: privat

A utorin Herta Krondorfer liest am österreichischen Vorlesetag am 23. März in der Stadtbibliothek.