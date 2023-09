Landjugend Ernsthofen schuf „Aussicht mit Zuversicht“

Mit Zuversicht soll der Blick in eine vom Klimawandel geprägte Zukunft gelingen. Als Sinnbild dafür wurde eine Aussichtplattform auf den Ötscher errichtet.

Der Startschuss für das Projekt fiel am Freitag, 17 Uhr. Im Gemeindeamt erfuhren die rund 25 Mitglieder von Bürgermeister Karl Huber, KLAR!-Manager Klemens Willim und Landjugend-Landesbeirätin Michaela Ertelthalner, dass sie im Rahmen ihres fünften Projektmarathons ein Pavillon mit einer Infotafel über den Klimawandel errichten dürfen. Materialien und Bauplan wurden zur Verfügung gestellt – doch die Arbeit stand natürlich noch bevor.

Bereits wenige Stunden später ist der Wald beim Wolfgangweg in Ernsthofen schon durch Scheinwerfer beleuchtet. Während die Vögel leise vor sich hin zwitschern, wird von einem Teil der Gruppe der Boden von Ästen befreit und mit Hackschnitzel bestreut.

Die restlichen Mitglieder bereiteten das Gerüst für die Plattform vor. Diese soll bereits am nächsten Tag im Boden befestigt werden. Bereits vor einem Jahr entschied sich das LJ Ernsthofen Leiterteam Florian Stiebellehner und Christina Klinger, beim Projektmarathon erneut teilzunehmen. „Ich bin immer wieder begeistert, was wir als Gruppe alles auf die Beine stellen können“, ist Christina Klinger stolz. „Wenn wir dann das positive Feedback unserer Mitmenschen bekommen, wissen wir, dass sich die schlaflosen Nächte ausgezahlt haben“, stimmt Florian Stiebellehner zu.

Spielmöglichkeiten und Liegebank laden zum Verweilen

Am Samstag ging es früh am Morgen weiter. Es wurde gesägt, gebohrt und gefräst – damit die Aussichtsplattform zusätzlich noch mit Spielmöglichkeiten für Kinder und einer Liegebank zum Verweilen einlädt. Am Sonntag waren die Arbeiten pünktlich um 11 Uhr erledigt. Freudig blickten die Jugendlichen bei ihrer Abschlusspräsentation auf das Wochenende Revue zurück und übergaben das Projekt an die Gemeinde.