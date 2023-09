Landjugend Strengberg errichtete „Motorik-Fun am Sonnenhang“

Informiert über ihre Aufgabe wurden die Mitglieder erst am Tag des Geschehens, daraufhin starteten sie direkt am zugeteilten Ort. Vom Planen bis hin zum Aufbauen hatte jeder etwas zu tun. Der Abend endete erst um 1 Uhr nachts. Am darauffolgenden Morgen beteiligten sich einige der tatkräftigen Mitglieder bereits um 6.30 Uhr. Nach dem gemeinsamen Frühstück ging es direkt zum Sonnenhang, wo die Wikinger-Schaukel und die Wasserrinne fertiggestellt wurden. Auch der Motorikweg nahm schon Form an. Nachmittags wurden die Mitglieder vom Nationalratsabgeordneten Georg Strasser besucht. Auch der Bezirksvorstand und die örtlichen Bäuerinnen sowie der Bauernbund machten sich ein Bild von dem Projekt. Der Tag endete wieder einmal mit einem Erfolg.

Am Sonntag bekam das Werk noch den letzten Feinschliff. Die Neugier der Bevölkerung war groß. Feierlich präsentierte die Landjugend am Nachmittag den Generationenplatz. Der Ansturm und die Neugier waren groß, denn viele Zuhörerinnen und Zuhörer waren bei der Präsentation live dabei. Die Gäste ließen den Nachmittag gemeinsam mit den fleißigen Mitgliedern ausklingen.