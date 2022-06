Freiwilliger Rückzug von Franz Knöbl als Stadtrat in St. Valentin

Werbung

Franz Knöbl (46) zog im Jahr 2020 als Nummer drei der Grünen erstmals in den Gemeinderat ein. Der technische Angestellte übernahm bald die Aufgaben des Fraktionsobmanns und Parteichefs und im November 2020 auch den Stadtratsposten von Monika Oberradter, die sich aus der Politik zurückzog. Nun tritt auch Knöbl wieder kürzer. Er stellte die Funktion des Stadtrates zur Verfügung, bleibt aber im Gemeinderat. „Die eineinhalb Jahre waren eine kurze, aber intensive Zeit mit vielen schlaflosen Nächten. Ich gehe einen Schritt zurück und arbeite im Hintergrund weiter“, betont er. Die Aufgabe als Stadtrat sei für ihn zuletzt „eine große Belastung geworden“ und habe vermehrt „zu Unzufriedenheit geführt“, erklärt Knöbl. „Ich hätte mich zu sehr verbiegen müssen“, stellt er klar. Vor allem die Zusammenarbeit mit der Mehrheitspartei SPÖ frustrierte den Quereinsteiger. „Das gemeinsame Miteinander zu finden, ist nicht gelungen. Ich hatte das Gefühl, dass ein Misstrauen da war und eine Abwehrhaltung“, erklärt Knöbl, dass er sich die Arbeit für die Stadt anders vorgestellt hätte.

Er vermisste auch einen Plan, ein Leitbild, wo St. Valentin in zehn Jahren stehen will. „Ich habe einen Gestaltungsberuf. Und auch als Stadtrat möchte ich am Ende des Tages ein Ergebnis haben. Ich will aber nicht der sein, der im Vordergrund steht und Diskussionen führt, die sinnvoll sind“, begründet er seinen Rückzug.

Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde Bernd Steiner (50) mit 100 Prozent zum neuen Stadtrat gewählt. Er übernimmt alle Führungsagenden bei den Grünen.

