Gemeinderatssitzung in Strengberg: Bauvorhaben im Mittelpunkt

Beim Großprojekt Unterberger mitten im Ortszentrum schreitet der Baufortschritt zügig voran. Auch mit der Ausführung des Mehrzwecksaales der Gemeinde wurde bereits begonnen. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag wurden nun die vorhandenen Aufträge für den Innenbereich an die ausführenden Firmen einstimmig vergeben.

Trotz der Preissteigerungen im Baugewerbe bleiben die Kosten für das Gebäude samt Nebenkosten aufgrund der Fixpreisregelung unverändert bei 1,1 Millionen Euro. „Insgesamt wurde Ende 2020 mit Gesamtkosten in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro gerechnet. Aufgrund der aktuell eingeholten Angebote für zusätzliche bauliche Maßnahmen wie Be- und Entlüftung und zusätzliche Ausstattung wird mit einem Investitionsvolumen von 1,6 Millionen gerechnet“, informierte Bürgermeister Johann Bruckner.

Neue Räumlichkeiten für die Musikschule

Bauarbeiten stehen auch im ehemaligen Schwesternheim am Schulplatz an, wo eine Wohnung frei geworden ist. Nun ist angedacht, diese umzubauen und der Musikschule Oberes Mostviertel zur Verfügung zu stellen. „Die Räume wurden bereits von Vertretern der Musikschule besichtigt und es spricht aus ihrer Sicht nichts gegen eine Nutzung, wenn diese bezüglich der Akustik entsprechend umgebaut werden“, erklärte der Ortschef. Derzeit nutzt die Musikschule Räumlichkeiten in der Mittelschule und Volksschule. Mit den Umbauarbeiten soll nächstes Jahr begonnen werden.

Handlungsbedarf gab es zuletzt auch bei den Bushaltestellen Steinbruckmühle. Bei einer Befahrung der öffentlichen Busstrecke Ende Juni war nämlich festgestellt worden, dass die Haltestellen auf beiden Seiten nicht den verkehrstechnischen Bestimmungen entsprachen. Es fehlte eine staubfreie Auftrittsfläche mit zwölf Metern Länge, eineinhalb Metern Breite und zwölf Zentimeter Hochbord einschließlich einseitiger Absenkung. In der letzten Sitzung des Gemeindevorstandes wurde beschlossen, die Straßenmeisterei Haag mit der Errichtung dieser Auftrittsflächen zu betrauen. Die Arbeiten sind mittlerweile erledigt. Nun beschloss der Gemeinderat eine vom Amt der NÖ Landesregierung ausgearbeitete Erklärung, in der die Gemeinde die Übernahme der beiden Anlagen in ihre Verwaltung und Erhaltung sowie in ihr grundbücherliches Eigentum erklärt.

