Theater im Hof Enns: Wenn Lachen und Tragik sich duellieren

Bei aller Freude über die erquickende Aufführung: dass man über sie vor Begeisterung von der amüsanten Geschichte zu schwärmen beginnt, nur weil sich das erfüllt, was man erhofft hatte. Das wohl bekannteste Stück von Carlo Goldoni stand „Pate“. Intendant und Regisseur Christian Himmelbauer stellt „Der Diener zweier Herren“ in einer Bearbeitung von Iris Harter als eine heitere, aber auch tränenreiche Mafia-Komödie auf die Bühne im wunderbaren Innenhof des ehemaligen Freihauses. Übrigens steht der Spielort heuer zum letzten Mal zur Verfügung. Es gibt aber schon einen Ersatz.

Die äußerst turbulente Geschichte „Diener 2er Herren“ ist in jener Zeit angesiedelt, als die „Pate“-Filme entstanden, also in den 70er-Jahren. Schon der überaus originelle und kluge Bühnenprospekt von Isabella Reder vermittelt das Flair dieser Zeit. Es dominiert die Farbe Orange, die das Auffällige, Gewagte, Neue, Kraftvolle und Kreative verkörpert. Hier arbeitet ein Team im Dienst eines amüsanten Stücks, wo aber auch viele Tränen fließen. Lachen und Tragik liegen eng aneinander. Nicht nur, dass sich der Held Truffaldino in Familienangelegenheiten verstrickt, er verheddert sich auch in einige zwielichtige Geschäfte. Ein Stoff, wie geschaffen für viel Komik, aber auch für Kritik an mafiosen Vorgängen. Es wird betrogen und gelogen, dass sich die sprichwörtlichen Balken biegen. Dank einer idealen Besetzung – überragend Markus Schramm als Diener Truffaldino – gelingt ein überzeugender Theaterabend. Jubel und Begeisterung für alle Beteiligten.