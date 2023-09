Künstlerische Botschaften in St. Valentin

Auf seinen Bildern entwachsen den Menschenköpfen Wolken oder Bahnen wie Schilfrohre oder lodern in düsteren Farben die Leinwand hinauf. Malt er seinen Gedankenkosmos, sieht er stürzende, sich balgende Linien, die sich zu wachsenden Blasen formieren, wie aufgeblasene Luftballons, die bald explodieren. Hinter all diesen malerischen und grafischen Werken steht ein rätselhafter, nachdenklicher und suchender Künstler. Manfred Brandstätter, geboren in Wolfsbach und seit vielen Jahrzehnten in St. Valentin lebend und arbeitend, beschäftigt sich gegenwärtig intensiv mit sozial- und umweltkritischen Themen. Seine „Denkwelten“ lassen sich nicht ausschließlich auf dem Gebiet der traditionellen Kunst lokalisieren. So versucht er auch immer wieder, Aktionen und Installationen zu erarbeiten. Die erste große Museumsausstellung zeigt neben Gemälden auch Plastiken und eine raumgreifende Intervention, die als Schwelle oder als Brücke in seinem Gedankenkosmos gesehen werden kann. Seine Bilder und Objekte sind wie Resonanzkörper unserer gegenwärtigen Gefühlslage in der Welt. Sie zeigt die Menschen nachdenklich, besorgniserregend, zornig oder ängstlich, wie sie gegeneinander und gegen die Natur und die soziale Ethik agieren, wie sie versuchen, in einer Welt der Wandlung zurechtzukommen. Seine künstlerischen Werke sind eine Parabel auf die heutige Zeit. Die Ausstellung „Denkwelten“ darf aber auch als Präsentation des Tiefblicks in die menschlichen Haltungen verstanden werden.