NÖN: Was begeistert Sie an Shakespeares Komödie „Maß für Maß“ besonders?

Christian Dolezal: „Maß für Maß“ wurde, entgegen anderen Shakespeare-Komödien, noch nicht oft in Österreich gespielt. Ich kann das nicht verstehen, denn sie ist überaus köstlich und auch noch immer gesellschaftspolitisch relevant. Zudem wurde sie von Shakespeare in der Stadt Wien verortet. Warum? Wir vermuten, er dachte sich vielleicht, Wien sei ein einziger Sündenpfuhl.

So leicht die Geschichte auch daherkommt, so ernst und wichtig ist das zugrunde liegende Thema des Stücks. Was ist für Sie die Hauptaussage?

Dolezal: Die Hauptaussage des Stückes wird vielleicht für jeden Besucher eine andere sein. Das ist ja unter anderem das Aufregende an Shakespeare-Dramen, dass sie eine Fülle an Thematiken streifen.

Es gibt in dieser „thrillerhaften“ Komödie spannende und facettenreiche Rollen. Wie wurden diese besetzt?

Dolezal: Regisseur Alexander Pschill legt bei der Besetzung besonderen Wert darauf, dass das Ensemble virtuos und sehr komödiantisch ist.

Wie erleben Sie es als Schauspieler, in einem solchen Stück mit zu agieren? Was ist das für ein Gefühl?

Dolezal: Es ist immer etwas viel, Intendant und Schauspieler zugleich zu sein, deshalb wollte ich dieses Jahr mal nicht mitspielen. Aber am Ende der Proben, wenn ich sehe, was wir da wieder zusammengebracht haben, bin ich doch froh, überredet worden zu sein.

Was wollen Sie dem Publikum an diesem Abend mitgeben?

Dolezal: Ziel ist es, die Leute zu verführen, zu vergnügen und ihnen einen zauberhaften Sommerabend zu bereiten.