St. Valentin: Luftfilteranlage ist installiert

„Nachdem die Förderung von Bund und Land für Luftreinigungsgeräte in Schulklassen leider ausblieb und das regelmäßige Lüften der Klassenzimmer vor allem in den kalten Wintermonaten nur bedingt möglich ist, nimmt die Stadtgemeinde St. Valentin auf Nachdruck der SPÖ den Ankauf von Luftreinigungsanlagen jetzt selbst in die Hand“, erklärt die SPÖ St. Valentin in einer Aussendung. Das aktuelle Infektionsgeschehen verlagere sich immer mehr in die Schulen, die Inzidenz bei den sechs- bis 14-Jährigen sei doppelt so hoch wie die der restlichen Gesamtbevölkerung. „Daher besteht Handlungsbedarf, um unseren Kindern einen sicheren Schulaufenthalt zu gewährleisten.

Die SPÖ St. Valentin hat deshalb den Ankauf von Luftreinigungsgeräten für die Kinder und das Lehrpersonal in unseren Schulen, auf alleinige Kosten der Stadtgemeinde forciert“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. Zum Schutz der Kinder und Lehrer werden 35 Stück angekauft und zur Luftreinigung in den Schulklassen der beiden Volksschulen, der Sonderschule sowie für den Schülerhort installiert. Gekauft werden die Geräte bei der in unserer Gemeinde ansässigen Firma IBA, Ernst Legat.