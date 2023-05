Bürgerinitiative „Verkehr 4.0“ sucht Unterstützer

Ennsdorf/St. Pantaleon-Erla Lange war es um die Bürgerinitiative „Verkehr 4.0“ zumindest in der Öffentlichkeit ruhig. Nun melden sich die Initiatoren Ludwig Riedl und Martin Fenkhuber mit einem dringenden Appell an die Bewohner der Standort- und Nachbargemeinden. So wie die Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassing sammelt man Unterstützungserklärungen, um im UVP-Verfahren zum Projekt „Neue Donaubrücke Mauthausen“ Parteistellung zu bekommen.

Macht sich die Ennsdorfer Bürgerplattform für eine andere als die vom Land geplante Anbindung einer zweiten Brücke stark und plädieren die Sympathisanten der Perger und Schwertberger Unternehmen für einen sofortigen Baubeginn der geplanten Variante 12, so fordert „Verkehr 4.0“ den raschen Ersatz der bestehenden Brücke durch eine neue am jetzigen Standort. „Dieser Ersatz ist als ein Teil des vorliegenden Projektes beschrieben. Der Bau der zweiten Brücke auf einem neuen Standort ist somit obsolet. Die Kosten können so massiv reduziert und der Bodenverbrauch fast zur Gänze vermieden werden“, betonen Riedl und Fenkhuber.

Sie berufen sich auf das Klimaabkommen „Paris 2015“, wofür der Kohlendioxidausstoß in Österreich drastisch reduziert werden müsse. Bis 2030 würde das im Bereich Verkehr ein Minus von 48 Prozent bedeuten, betonen sie. Das geplante Projekt basiere ihrer Meinung nach daher auf Verkehrsprognosen, die mit dieser Gesetzeslage „vollkommen inkompatibel“ seien. „Erst durch die Annahme einer massiven Verkehrszunahme kommt man zum Ergebnis, die Donauquerung vierstreifig auf zwei Brücken zu realisieren.

Richtig ist jedoch, von einer 20-prozentigen Reduktion des Verkehrs auszugehen. Wie aus den Unterlagen des vorgelegten Projekts hervorgeht, ist dann eine zweistreifige Ausführung ausreichend“, betont „Verkehr 4.0“.

