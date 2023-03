Bürgerplattform Pro Ennsdorf fordert Untersuchungsausschuss

Lange war es – zumindest nach außen – ruhig um die Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassing. Sprecher Herbert Pühringer und Ennsdorfs Vizebürgermeister Walter Forstenlechner traf man in den letzten Monaten bei den Veranstaltungen in St. Valentin, die sich gegen ein Verteilzentrum des Onlineriesen Amazon richteten. Die neue Mauthausner Donaubrücke sowie die vom Land geplante und von der Bürgerplattform bekämpfte Anbindung dieser Brücke wurde in dieser Zeit öffentlich nicht thematisiert. Das änderte sich jedoch am Montag bei einem Pressegespräch, das unter dem Motto „Wir decken auf“ stand und bei dem man sich für eine weitere Prüfung aussprach.

„Wir fordern eine genaue Prüfung der Bewertungen, die zur Entscheidung geführt haben, durch unabhängige, gerichtlich beeidigte Sachverständige und wir fordern, einen Untersuchungsausschuss im NÖ Landtag einzurichten“, erklärt Herbert Pühringer, der Sprecher der Plattform. Dazu brauche man die Zustimmung von einem Drittel der Abgeordneten. Man wolle deshalb mit den Neos, der SPÖ, den Grünen, aber auch mit der FPÖ reden.

Dass die geplante Variante 12 die beste Anbindung der Brücke ist, wie vom Land NÖ immer betont wird, kann die Bürgerplattform nicht nachvollziehen und nicht akzeptieren. „Die Entscheidung für die Variante 12 war keine fachliche Entscheidung, wie immer behauptet wird, sondern eine politische“, ist Pühringer überzeugt. Untermauert wird diese Behauptung aus Sicht der Bürgerplattform auch durch die Einschätzung eines Biologen, den man bei der Vorbereitung auf die UVP einbezogen hat.

15 Tierarten, die auf der roten Liste stehen

Dieser Biologe stellte fest, dass in der Au, wo 7,7 Hektar Auwald der geplanten Trasse zum Opfer fallen würden, 15 Tierarten leben, die auf der roten Liste stehen. Darunter etwa die Knoblauchkröte, der Mittelspecht oder die Schlingnatter.

Abgesehen davon, dass ein Naherholungsgebiet für Menschen und ein Lebensraum für Wildtiere zerstört wird, sei die Variante 12 die einzige der 13 untersuchten Trassen, die zu einer Erhöhung des Verkehrs im Ortsgebiet führe, kritisiert die Bürgerplattform. Und durchdacht sei sie auch nicht. „Man kann von der neuen Brücke aus nicht nach St. Pantaleon abbiegen. Alle Bewohner von St. Pantaleon müssen zum Kreisverkehr Ennsdorf und dort umdrehen“, ortet Vizebürgermeister Walter Forstenlechner einen Schildbürgerstreich bei der Planung. „Es ist auch einzigartig in Österreich, dass man innerhalb von 700 Metern zwei Brücken baut, die am selben Punkt zusammenkommen“, ergänzt Maria Zittmayr. Die geplante Entflechtung des Verkehrs erreiche man damit nicht.

ass die Anbindung der neuen Donaubrücke 7,7 Hektar Auwald zerstört, ist der Bürgerplattform Pro Ennsdorf-Windpassing ein Dorn im Auge. Foto: Land NÖ

Kritik übt die Bürgerplattform auch an den Kosten. „Beim Bau der Variante 12 müssen die Steuerzahler exorbitante Mehrkosten zahlen“, erklärt Pühringer. Der zwischen den Ländern OÖ und NÖ ausverhandelte Schlüssel von 55 Prozent (OÖ) und 45 Prozent (NÖ) der Kosten gelte nämlich nicht für die gesamte Trasse, sondern nur bis zum Kreisverkehr Pyburg. „Begründet wird das vom OÖ Landesrat Steinkellner mit der geänderten Streckenführung und Zusatzkosten durch erweiterte UVP-Anforderungen gegenüber der Streckenführung laut Landtagsbeschluss 2018“, schildert Pühringer. Damals wurde beschlossen, dass die neue Brücke als Verbindung zwischen der Landesstraße B3 (OÖ) und der Landesstraße B123a (NÖ) errichtet wird und in die B1 bei Rems einmündet. Das entspräche der Variante 2.

Bei der geplanten Variante 12 würden für Niederösterreich „zusätzliche Kosten in Millionenhöhe“ anfallen, denn der Bereich vom Kreisverkehr Pyburg bis zur Einbindung in die B1 liege in der ausschließlichen Zuständigkeit von Niederösterreich. In diesem Bereich sind etwa zwei Ampelanlagen, eine Hafenbahnkreuzung und drei Überführungen im Rahmen der Bypässe beim Kreisverkehr Ennsdorf zu errichten. Diese Detailinformationen seien bei der Beschlussfassung der geänderten Trasse im Landtag im Juli 2022 im Antrag nicht aufgeschienen, so die Kritik.

