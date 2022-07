Strengberg: Ordination von Allgemeinmedizinerin Edlmayr in Betrieb

Werbung

Probleme mit der medizinischen Versorgung waren in Strengberg keine Seltenheit. Krankheitsbedingt war die Ordination des mittlerweile verstorbenen Hausarztes Ernst Lahnsteiner in den vergangenen Jahren immer wieder über längere Zeit geschlossen, beziehungsweise übernahmen Ärzte aus der Umgebung seine Vertretung. „Wir gehen jetzt in ein neues medizinisches Zeitalter“, freut sich Bürgermeister Johann Bruckner, dass die neue Gemeindeärztin Sylvia Edlmayr mit Monatsbeginn ihre Praxis im Erdgeschoß des Gemeindeamtes eröffnete.

Bereits am Tag davor hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, die umgebauten Räumlichkeiten zu besichtigen und das Ordinationsteam kennenzulernen. Eine Möglichkeit, die von vielen dankbar angenommen wurde. „Ich bin so froh, dass wir wieder einen Hausarzt in Strengberg haben“, war an diesem Tag nicht nur einmal zu hören. Viele nutzten ihren Besuch auch gleich, um sich einen Termin auszumachen oder den ausgefüllten Patientenfragebogen abzugeben, der mit einer Sondernummer der Gemeindezeitung an alle Haushalte verschickt wurde. Dass bereits vor der Eröffnung rund 150 Patientenakten angelegt wurden, zeigt, dass sich Sylvia Edlmayr bei ihren Vertretungen von Ernst Lahnsteiner bereits das Vertrauen der Strengberger erarbeitet hat.

