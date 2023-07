Medizinische Versorgung Ennsdorf sucht nach einem neuen Gemeindearzt

Ä rztin Martina Huber, die neben einer Ordination in Linz auch eine in Ennsdorf geführt hat, ist am 1. Juli nach Linz zurückgegangen. Die Ordination in Ennsdorf steht somit leer.

Die Räumlichkeiten der Arztpraxis im alten Bauhof wurden vor drei Jahren neu errichtet. Vermieter ist die Gemeinde Ennsdorf. Die Kassenstelle wird nun von der Gebietskrankenkasse neu ausgeschrieben. „Wir hoffen, dass sich ein oder mehrere Ärzte bewerben. Vonseiten der Gemeinde können wir topmoderne Räumlichkeiten bieten“, sagte Bürgermeister Daniel Lachmayr (SPÖ).