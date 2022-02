Hoffnung auf einen Hausarzt in Strengberg

Dass es in Strengberg ein Problem mit der medizinischen Versorgung durch einen Hausarzt gibt, ist nichts Neues. Krankheitsbedingt war die Ordination von Ernst Lahnsteiner in den vergangenen Jahren immer wieder über längere Zeit geschlossen beziehungsweise übernahmen Ärzte aus der Umgebung seine Vertretung. „Im letzten Jahr waren wir bis auf ein paar Wochen ohne ärztliche Versorgung“, klagt Bürgermeister Johann Bruckner.

Nun zeichnet sich aber eine Lösung bei der für die Gemeinde untragbaren Situation ab. Obwohl Gemeindearzt Lahnsteiner erst Ende September/ Anfang Oktober in Pension gehen wird, ist die Kassenstelle per 1. April als Vorgriffstelle ausgeschrieben. Da man in Strengberg den großen Vorteil einer Hausapotheke hat, mangelt es im Vergleich zu anderen Gemeinden auch nicht an Bewerbern. „Die Kassenstelle ist jetzt einmal bis 15. Februar ausgeschrieben. Wenn alles gut geht, könnten wir im April schon einen neuen Arzt haben“, ist der Ortschef optimistisch.

Wo die Praxis untergebracht wird, steht noch nicht fest

Warum es bis zur Ausschreibung so lange dauerte, ist Bruckner unerklärlich. Man habe mit Gesundheitskasse und Ärztekammer lange über die Notwendigkeit eines Hausarztes diskutiert, aber als Gemeinde sei man da hilflos. „Wir haben da keinen Einfluss“, betont Bruckner. Problematisch sei die Situation für die Strengberger Bevölkerung gewesen, denn einen Hausarzt in der Umgebung zu finden, sei fast unmöglich. „Die sind alle heillos voll“, weiß der Bürgermeister.

Fraglich ist auch noch, wo die Ordination des neuen Arztes sein wird. Es gab bereits Pläne für eine Praxis im Unterbergerhof, der derzeit neu gebaut wird. Da die Ausschreibung so lange auf sich warten ließ, hat man die Pläne aber vorerst wieder verworfen. Passende Räumlichkeiten gibt es am Gemeindeamt. „Die hat sich einer der Bewerber schon angeschaut. Sie würden als Notlösung gehen“, erklärt Bruckner.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren