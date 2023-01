Zentrum für Gesundheit in Haidershofen eröffnet

Werbung

Seit Herbst 2021 ordiniert Ärztin Simone Bis in der neuen Arztpraxis in Haidershofen. Nun hat auch ihr Mann, Raphael Bis, im gleichen Gebäude eine neue Therapiepraxis eröffnet. Mit Hydromassagebetten sowie Geräten für Elektro- und Ultraschalltherapie ist diese Praxis modernst ausgestattet und bietet verschiedenste Behandlungsmethoden zur Schmerzlinderung.

Apotheke, Allgemeinmedizinerin und Heilmasseur unter einem Dach bieten nun eine optimale Konstellation für die medizinische Versorgung in Haidershofen. „Wir sind sehr glücklich, dass wir nun neben der Arztpraxis auch die Therapiepraxis von Raphael Bis bei uns in der Gemeinde haben. Sie bietet nicht nur modernste Geräte, sondern vor allem auch kompetente und freundliche Betreuung. Es freut mich sehr, dass wir mit der Apotheke und der Arztpraxis ein Zentrum für Gesundheit in Haidershofen schaffen konnten“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser anlässlich der Neueröffnung der Therapiepraxis.

